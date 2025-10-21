Las autoridades francesas han confirmado que el tornado ha dejado “diez víctimas, incluido el fallecido”: cuatro de ellas están heridas de gravedad

La localidad de Ermont, en el departamento del Valle del Oise, a 21 kilómetros al norte de París, ha sufrido los peores efectos del vendaval

Compartir







Un tornado ha desatado el caos en varias localidades del norte de París. En apenas cuestión de minutos, la fuerza del viento derribó varias grúas y tejados de edificios, provocando además que varios vehículos volcasen. Un trabajador de solo 23 años ha muerto como consecuencia del vendaval, que además ha dejado otras nueve personas heridas, cuatro de ellas de gravedad.

El violento tornado se desencadenó concretamente en el Valle del Oise durante la tarde del lunes, cuando a aproximadamente las 17:50 horas distintos municipios sufrieron súbitamente su impacto.

Diez víctimas, incluido un joven muerto, por el tornado al norte de París

La localidad más afectada fue la de Ermont, departamento del Valle del Oise, situada a 21 kilómetros al norte de París. Allí se encontraba el joven de 23 años fallecido, según ha informado el fiscal de Pontoise, Guirec Le Bras. Era “uno de los empleados de la constructora privada que trabajaba en la obra” donde, repentinamente, todo se vio sacudido por el vendaval.

En total, el tornado derribó tres grúas y dejó “diez víctimas, incluido el fallecido”, según precisó el fiscal en declaraciones recogidas por Le Parisien, en las que avanza que hay una investigación en marcha para dirimir responsabilidades y supervisar los protocolos de seguridad vigentes alrededor de la obra.

PUEDE INTERESARTE Trenes de DANAS, la nueva normalidad meteorológica en España por dos cambios en la atmósfera

Tráfico interrumpido por el tornado al norte de París

Como consecuencia de lo ocurrido, el tráfico se ha visto también afectado. Según informa Le Parisien, distintas circulaciones ferroviarias continúan hoy interrumpidas, como las de la línea RER C y del Transilien H, hasta al menos las 15:00 horas de este martes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"La circulación está interrumpida entre Pontoise y Ermont-Eaubonne, en ambos sentidos, debido a las condiciones meteorológicas (árbol sobre los cables eléctricos en la zona de Franconville)". "La circulación también está interrumpida entre Ermont-Eaubonne y Massy-Palaiseau, en ambos sentidos", ha informado RER C en un mensaje en las redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, también se ha reducido la velocidad entre la Estación Norte de París y Persan Beaumont, vía Montsoult Maffliers, y entre la Estación Norte de París y Luzarches, en ambos sentidos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Estupor en las redes sociales por el tornado al norte de París

Tras lo ocurrido, algunos de los testigos del tornado se han apresurado a compartirlo a través de las redes sociales, donde han expresado su estupor. Hubo quien, incluso, y pese a la peligrosidad del momento, registró en vídeo el instante en que los fuertes vientos comenzaban a mover incluso las grúas hasta provocar que se viniesen abajo.

También desde la distancia, algunos captaron imágenes impresionantes del vendaval, visible a varios kilómetros.