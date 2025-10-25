La influencer brasileña Melissa Said permanece en prisión provisional tras pasar a disposición judicial

La joven, de 23 años de edad, está acusada de liderar una banda criminal involucrada en la distribución de cannabis y blanqueo de dinero

La influencer brasileña Melissa Said permanece en prisión provisional tras pasar a disposición judicial este sábado 25 de octubre en Salvador, capital del estado brasileño de Bahía.

La joven, de 23 años de edad, está acusada de liderar una banda criminal involucrada en la distribución de cannabis y blanqueo de dinero.

La detención de Melissa Said se produjo el jueves 23 de octubre el marco de la operación Erva Afetiva (en español, 'Hierba Afectiva'), cuyo nombre hace referencia al apodo por el que se conocía a Said en redes sociales, según publica el medio ‘O Globo’.

Detenida en casa de una amiga

Melissa Said fue detenida en casa de una amiga en el barrio de Itapuã tras eludir una primera serie de redadas el día anterior, cuando las autoridades registraron cinco propiedades vinculadas a Said y a su supuesta red y detuvieron a otras tres personas.

En esta operación, los agentes incautaron pequeñas cantidades de droga, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, donde se identificaron varias transacciones financieras que habrían levantado sospechas sobre los presuntos vínculos de Said con proveedores de otros estados.

La investigación comenzó en 2024 después de que Melissa Said fuese detenida por posesión de drogas en un aeropuerto. En el marco de la operación, se ejecutaron un total de diez órdenes de busca y captura y cinco órdenes de prisión.

Después de ser detenida el jueves, Melissa Said fue trasladada a la sede del Denarc, donde fue interrogada antes de ingresar en el Complejo Penitenciario de Mujeres en el barrio de Brotas.

Las autoridades sostienen que no solo promovía el consumo de cannabis en sus redes sociales, sino que también enseñaba a sus seguidores métodos para evadir controles policiales durante el traslado de drogas y entregaba 'kits' con cigarrillos de marihuana en la vía pública.

Por su parte, la influencer declaró que su detención era una “vergüenza”. “Nadie en el mundo debería ser arrestado por fumar marihuana”, declaró ante el Departamento Especializado de Investigación y Represión del Narcotráfico (Denarc).