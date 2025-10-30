Un muerto y tres heridos tras estrellarse un helicóptero en Doncaster, Reino Unido

Alberto Rosa 30 OCT 2025 - 18:56h.

La policía de South Yorkshire pide colaboración ciudadana para localizar imágenes de la aeronave antes del incidente

El síndrome aerotóxico en los aviones y las señales de alerta de la presencia de gases nocivos en cabina: "Huele a calcetines sucios, a queso o a vómito"

Compartir







Un hombre de 70 años ha muerto este jueves tras estrellarse un helicóptero cerca de Doncaster, en Reino Unido. La aeronave despegó del aeropuerto de Gamston, cerca de Retford, alrededor de las 10:00 horas de la mañana y se estrelló poco después en un campo cercano.

Tal y como recoge ‘The Yorkshire Post’, Policía, servicios de emergencias y bomberos acudieron al lugar del accidente, cerca de la empresa de reciclaje de residuos alimentarios Refood, en Ings Road. Los servicios de emergencia fueron alertados sobre las 10:14 de la mañana y ahora hay un gran cordón de seguridad alrededor del lugar del accidente, añade el citado medio británico.

El piloto, un hombre de 41 años, y otros dos pasajeros, una mujer de 58 años y un niño de 10, sufrieron heridas leves, según informó la policía de South Yorkshire. El inspector de policía Matt Bolger mostró sus condolencias por la muerte. “Nuestros pensamientos están con la familia y los seres queridos del hombre que lamentablemente falleció en este trágico incidente", recoge ‘BBC’.

PUEDE INTERESARTE El brutal accidente de un helicóptero que se estrella en una playa de California: investigan el suceso que ha dejado cinco heridos

La policía de South Yorkshire y la rama de investigación de accidentes aéreos del gobierno (AAIB) han iniciado una investigación conjunta sobre el incidente y piden colaboración ciudadana. "Estamos especialmente interesados en escuchar a quienes tengan imágenes del helicóptero antes del accidente", añadió.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La carretera permanece cerrada y los agentes y los servicios de emergencia siguen en el lugar. El aeropuerto de Retford Gamston declaró en un breve comunicado: "Podemos confirmar que una aeronave con base aquí, operada por un arrendatario del recinto, se ha visto involucrada en un incidente. Por el momento no disponemos de más información”. El accidente ha conmocionado al Reino Unido y se espera que en los próximos días se publique más información sobre el avance de la investigación.