24 OCT 2025

EEUU ha desplegado desde hace un mes una decena de buques militares en el mar Caribe frente a las costas de Venezuela

Estados Unidos confirma tres muertos en un ataque a una "narcolancha" que vincula con la guerrilla colombiana

Trump ha declarado la guerra a Venezuela y Colombia argumentando su lucha contra el narcotráfico con ataques a embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico. Después de un mes de operaciones contra supuestas narcolanchas, el presidente de EEUU ha avisado que puede ir más lejos y realizar ataques en territorio venezolano. Esta posibilidad ya la preveían los mandatarios de ambos países latinoamericanos, Gustavo Petro y Nicolás Maduro que han reclamado a la ONU una condena al gobierno estadounidense por la violación del Derecho internacional.

"La tierra será lo siguiente", ha explicado Trump sobre la ampliación de los ataques de Estados Unidos, aunque sin dar pistas de cómo ni dónde seguirá con esta ofensiva militar, de la que Congreso estadounidense no tiene noticias.

"La tierra será lo siguiente", ha asegurado el presidente estadounidense en un encuentro con la prensa y ante otros miembros de su Administración, como el secretario de guerra, Pete Hegseth. Con su habitual tono le ha ordenado: "Ve al Congreso y cuéntaselo". "¿Qué van a hacer? ¿Decir: 'Vaya, no queremos detener el flujo de drogas'?", ha ironizado sobre la falta de consenso en la Cámara para realizar estas operaciones militares frente a las costas de Colombia y Venezuela, países con los que EEUU mantiene una hostilidad creciente en los últimos meses.

En los dos últimos ataques contra dos supuestas narcolanchas en el Pacífico, EEUU ha matado a cinco tripulantes, después de un mes bombardeando a varias embarcaciones en el Caribe. El republicano, que apunta al tráfico de drogas, ha advertido que llegaría "un poco más por tierra", donde las Fuerzas Armadas estadounidenses atacarían "muy duro".

Trump ha mantenido que el tráfico por tierra va a ser "mucho más peligroso para ellos", aludiendo a los supuestos traficantes: "Vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país", subrayado que su declaración de guerra es contra los cárteles de la droga.

EEUU expande su campaña militar del Caribe al Pacífico

Estados Unidos ha expandido su campaña militar del Caribe al Pacífico desde septiembre: Sus fuerzas armadas han bombardeado ocho embarcaciones, que supuestamente transportaban droga a través de aguas internacionales; en las operaciones ha matado a una treintena de personas. Este jueves un caza B-1B de EEUU ha sobrevolado la costa venezolana, según datos de seguimiento de vuelos, aunque Trump negó el hecho.

Venezuela y Colombia, denuncian que estas operaciones son ejecuciones extrajudiciales y que mantienen en vilo a los pescadores de ambos países que no se atreven a salir a faenar por el riesgo de morir en los ataques de EEUU.

Trump ha pasado de la escalada militar a la retórica y mantiene un enfrentamiento abierto con Gustavo Petro, presidente de Colombia al que el republicano ha llamado "mal tipo que produce droga" . El mandatario colombiano, por su parte, también le respondía pidiendo que leyera a García Márquez.

Con el Gobierno de Caracas, los ataques verbales de Trump han sido igual de intensos y ha admitido haber autorizado operaciones de la CIA en Venezuela.

El presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, ha ordenado un reforzamiento de tropas y recursos en cinco provincias venezolanas, ampliando la movilización original de 15.000 soldados que siguió al primer ataque estadounidense contra embarcaciones.

Maduro convoca al pueblo a iniciar una "huelga general" si EEUU ataca a Venezuela

El presidente de Venezuela ha respondido a Trump tras su aviso de que iniciaría operaciones en territorio de su país. Maduro ha instado al pueblo a iniciar "una huelga general, insurreccional, revolucionaria" si Estados Unidos atacara el país para subvertir la soberanía del Estado. Pocas horas, antes había lanzado un mensaje en inglés al expresidente estadounidense Donald Trump para pedir que no se desate una guerra entre ambos países. “No crazy war, please”, dijo en un 'spanglish' al que él mismo llamó "lenguaje tarzaneado".

"Si algún día se atrevieran (las fuerzas extranjeras) por aquí o por allá, aquí está el mayor escudo que tiene el país, la clase obrera. No se movería un alfiler y se declararía una huelga general, insurreccional, revolucionaria de la clase obrera campesina en las calles hasta que se retomara el poder para hacer una revolución aún más radical", ha reclamado Maduro en un discurso recogido por la cadena Globovisión.

"Si se atrevieran, hermanos y hermanas, tomen esto como una orden". "La orden está dada", ha dicho el líder chavista en una prueba de reafirmación hacia Estados Unidos.