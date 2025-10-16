Zoe Armenteros 16 OCT 2025 - 10:20h.

El Gobierno de Venezuela llevará la intromisión de EEUU a la ONU porque viola el Derecho Internacional

Donald Trump confirma que ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela: "Estamos vigilando"

La revelación de que Trump ha autorizado operaciones de la CIA en Venezuela desatando la preocupación en el Gobierno de Nicolás Maduro. El presidente venezolano ha acusado a Estados Unidos de pretender "una operación de cambio de régimen con el fin último de apropiarse de los recursos petroleros" del país. El líder chavista, además, ha denunciado la vuelta a la política de "golpes de Estado" orquestados por la agencia de Inteligencia de Estados Unidos en Latinoamérica con "30.000 desaparecidos" en Argentina y Chile en los años 70.

"¿Hasta cuándo los golpes de Estado de la CIA?" ha preguntado retóricamente Nicolás Maduro y ha asegurado que "América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia", ha reivindicado en un evento celebrado en Caracas en el que anuncio que este jueves denunciará ante el Consejo de Seguridad y el secretario general de este organismo, António Guterres, para adoptar "medidas urgentes que impidan una escalada militar en el Caribe".

"La comunidad internacional debe comprender que la impunidad ante estos actos tendrá consecuencias políticas peligrosas que deben ser detenidas de inmediato", han explicado desde el Ministerio de Exteriores de Venezuela. Para el Gobierno de de una escalada que comenzó con el despliegue de una decena de buques militares de EEUU en el Caribe con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.

El presidente de Venezuela, además, ha rechazado las injerencias de EEUU en los gobiernos que no le gustan, como ha hecho históricamente en Latinoamérica: "No a los golpes de Estado dados por la CIA que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos" en los años 70.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ha anunciado en el mismo acto que las autoridades buscarán que se atribuyan "responsabilidades de carácter penal" al Gobierno estadounidense por sus "amenazas y agresiones" contra su país.

Venezuela denuncia que EEUU incumple el Derecho Internacional con el despliegue militar en el Caribe

El Ministerio de Exteriores venezolano ha calificado de "belicistas y extravagantes" las amenazas del jefe de la Casa Blanca, que "constituyen una gravísima violación del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas, y obliga a la comunidad de países a denunciar estas afirmaciones a todas luces inmoderadas e inconcebibles", ha señalado.

La cartera dirigida por el ministro Yván Gil observa "con extrema alarma el uso de la CIA" sumado a los recientes despliegues militares en el mar Caribe, según ha indicado en una nota en la que reitera su denuncia de una "política de agresión, amenaza y hostigamiento contra" el país latinoamericano.

Caracas ha acusado así a Washington de intentar "legitimar una operación de cambio de régimen con el fin último de apropiarse de los recursos petroleros venezolanos", además de "estigmatizar a la migración venezolana y latinoamericana, alimentando discursos xenófobos y peligrosos".

Gustavo Petro alerta que la política de EE.UU. tiene como consecuencia una "posible invasión" a Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que la política de drogas que supuestamente Estados Unidos quiere imponer a su país tiene como consecuencia una "posible invasión" a Venezuela.

"La política que se impone sobre Colombia desde los Estados Unidos (…) tiene como consecuencia cercana una posible invasión a la república de Venezuela", ha alertado Petro, que recordó no ser muy amigo de "las políticas que se agencian en el Gobierno actual de Venezuela" y que no reconoció la victoria electoral de Nicolás Maduro- es consciente de que un conflicto en el país vecino puede afectar a Colombia.

Y "esa sí es mi responsabilidad, si allá caen misiles o, como anuncian hoy, se empieza por tierra una actividad violenta de agentes de la CIA o de Marines o de misiles sobre la población civil desarmada, sea de la cadena del narcotráfico o no sea, se está contraviniendo la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas", expresó Petro.

Trump autorizó a la CIA operar en Venezuela

El presidente Trump ha confirmado poco antes en declaraciones a la prensa que ha autorizado a la CIA a operar en suelo venezolano, justificando que el objetivo es responder a la entrada de "miles" de personas por la frontera, la mayoría criminales, y que hay "mucha droga que entra desde Venezuela".

"Mucha de la droga venezolana entra por mar. Pero también los vamos a detener por tierra. Creo que Venezuela está sintiendo presión (...) Les puedo asegurar que nos hemos encargado del mar. No hay nadie. Estamos vigilando", ha declarado, mientras que ha insistido que están analizando la opción de tomar acciones "por tierra" porque tienen "el mar bajo control".