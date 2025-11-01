Claudia Barraso 01 NOV 2025 - 19:58h.

Dos aviones chocan en uno de los aeropuertos de Nueva York debido a la escasez de controladores en Estados Unidos

Dos aviones chocaron el pasado viernes en pista en el aeropuerto de Nueva York de LaGuardia. No hubo que lamentar heridos, solo se produjo daños materiales producidos por la escasez de controladores aéreos debido al cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos. El vuelo 580 de United Airlines aterrizó procedente de Chicago y cuando se dirigía a su puerta de llegada chocó con la cola del vuelo 434 de la misma aerolínea, que se encontraba detenido en pista a la espera de despegar rumbo a Houston.

Aunque ninguna persona resultó herida, todos los pasajeros a bordo de los dos vuelos tuvieron que ser evacuados y un vuelo a Texas tuvo que ser cancelado. El aeropuerto neoyorquino está a merced del ciento y la escasez de controladores, lo que acaba provocando una jornada caótica que deja incidentes como el ocurrido durante el 31 de octubre. Dos de los aeropuertos más importantes, LaGuardia y John F. Kenedy, tuvieron que suspender temporalmente todos los despegues de aeronaves ante la falta de controladores, según ha informado la ‘Agencia EFE’.

Entre los controladores aéreos la tensión va creciendo cada vez más ante la incertidumbre que vive Estados Unidos. Actualmente hay entre 730.000 empleados federales que cubren todas las labores esenciales, quienes no podrán cobrar su suelo hasta que no levanten el cierre, lo que podría provocar que comiencen a ausentarse en mayor medida a sus puestos de trabajo. Si ellos faltan, los pilotos y todos los trabajadores que se encargan del proceso de un vuelo no tienen los suficientes medios para poder operar con normalidad. Aunque en este accidente no hay que lamentar heridos, esta preocupante situación puede provocar muchas desgracias.

El cierre del Gobierno

El cierre de Gobierno de 2018-2019 fue el más largo en la historia de EEUU. Entonces, las bajas de los controladores fueron las que, al paralizar parte del tráfico aéreo del país, forzaron a republicanos y demócratas a alcanzar un acuerdo en el legislativo.

El bloqueo en el que se encuentra actualmente el Senado estadounidense pasa por las demandas de los demócratas. A cambio de dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar un presupuesto que levante el cierre del Gobierno Federal, los opositores exigen que se prolonguen los subsidios del programa sanitario Obamacare que caducan a final de año.