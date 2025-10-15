Gonzalo Barquilla 15 OCT 2025 - 19:38h.

María Eugenia, la madre de Fede Dorcaz, asesinado el jueves en México, pide justicia por la muerte de su hijo en redes sociales

Los amigos de Fede Dorcaz, el joven cantante asesinado en México, están recaudando fondos para ayudar a sus padres

El modelo y cantante argentino Fede Dorcaz, asesinado a tiros el pasado jueves en Ciudad de México mientras circulaba en coche, ha sido despedido por familiares, amigos y seres queridos en la capital mexicana. La principal hipótesis que baraja las autoridades del país centroamericano es que el joven de 29 años sufrió un intento de asalto en la vía pública y le acabaron arrebatando la vida, aunque las indagaciones continúan.

Fede, nacido en Mar del Plata, vivió su adolescencia en Mallorca antes de trasladarse a México en 2023 para impulsar su carrera artística. Como modelo, trabajó para marcas de renombre como Giorgio Armani y Dolce & Gabbana. Y en el ámbito musical había alcanzado reconocimiento con temas como 'Cara Bonita' y 'Moka'. En redes sociales contaba con cientos de miles de seguidores.

El pasado lunes 13 de octubre, estaba previsto que Dorcaz y su novia, la influencer Mariana Ávila, participaran como pareja en la nueva temporada del reality show mexicano 'Las Estrellas Bailan en Hoy'. Sin embargo, su trágica muerte ocurrió antes de que su participación fuera anunciada oficialmente. El fallecimiento del influencer ha generado mucho dolor y deja muchas incógnitas. De hecho, la madre de Fede, María Eugenia Trungelliti, ha publicado un mensaje en redes sociales pidiendo justicia por su hijo.

El dolor por la muerte de Fede Dorcaz

"Nuestro dolor es desgarrador. No tenemos consuelo y nuestra vida se apagó con la tuya. Mi ángel, gracias por ser ese hijo maravilloso, nos diste la mayor felicidad a nuestras vidas", ha comenzado diciendo María Eugenia. "Solo dar las gracias por todas las muestras de amor y ayuda. Solo pido justicia por nuestro Fede. ¿¡Cómo se hace para continuar!?", agregó la mujer en una historia compartida en privado en Instagram dedicada a "la estrella más grande del cielo".

Tanto María Eugenia como Walter, los padres de Fede, han querido dejar claro en televisión que su hijo no estuvo nunca "metido en nada turbio". Algo que también ha querido subrayar la pareja del joven, Mariana Ávila, que ha desmentido los rumores sobre el involucramiento del argentino en actividades ilícitas.

El entorno de Fede destaca que el modelo y cantante "amaba México y a la gente de México". Allí le habían dado "la oportunidad de brillar" y quería destacar en todos sus trabajos. Sin embargo, se cruzó con alguien que truncó sus planes de vida. Por ahora no se han producido detenciones en relación a su muerte.

Los amigos del joven, que aseguran que sufrió un intento de asalto, han organizado una recaudación de fondos para ayudar a sus padres y ya han recibido miles de euros en donaciones. El objetivo es que, tras la ceremonia íntima de despedida en México, los restos mortales de Fede sean trasladados a Mar del Plata, su ciudad natal. Todos esperan saber qué le ocurrió aquella noche mientras iba en coche y quién o quiénes fueron los responsables.