Ha ocurrido en Crumpsall, coincidiendo con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos, con especial afluencia en las sinagogas

La Policía ha confirmado que sus agentes han disparado sobre un presunto atacante

Dos personas han muerto y varias han resultado heridas por un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga de la localidad inglesa de Crumpsall, a las afueras de Mánchester, según la Policía, que ha confirmado que sus agentes han disparado sobre el presunto atacante, abatiéndolo.

Todo ha ocurrido poco después de las 9:30 horas (hora local). Los servicios de emergencia han atendido a las víctimas, de las cuales al menos tres están graves, según las autoridades, que apuntan que un amplio número de personas se encontraba en la sinagoga o sus inmediaciones.

El ataque coincide con la festividad del Yom Kippur, día sagrado para los judíos

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, ha asegurado a la BBC que el ataque está ya contenido y que "el peligro inminente parece haber pasado", aunque al igual que la Policía ha recomendado a los ciudadanos que eviten la zona.

