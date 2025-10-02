Logo de telecincotelecinco
Ataque a una sinagoga a las afueras de Mánchester con dos muertos por un atropello y un apuñalamiento: el atacante ha sido abatido

Cuatro heridos por un ataque en una sinagoga de las afueras de Mánchester
Imagen de archivo de la Policía británica en MánchesterEuropa Press

  • Ha ocurrido en Crumpsall, coincidiendo con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos, con especial afluencia en las sinagogas

  • La Policía ha confirmado que sus agentes han disparado sobre un presunto atacante

Dos personas han muerto y varias han resultado heridas por un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga de la localidad inglesa de Crumpsall, a las afueras de Mánchester, según la Policía, que ha confirmado que sus agentes han disparado sobre el presunto atacante, abatiéndolo.

Todo ha ocurrido poco después de las 9:30 horas (hora local). Los servicios de emergencia han atendido a las víctimas, de las cuales al menos tres están graves, según las autoridades, que apuntan que un amplio número de personas se encontraba en la sinagoga o sus inmediaciones.

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, ha asegurado a la BBC que el ataque está ya contenido y que "el peligro inminente parece haber pasado", aunque al igual que la Policía ha recomendado a los ciudadanos que eviten la zona.

El apuñalamiento coincide con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos y una jornada de especial afluencia en las sinagogas.

En elaboración
