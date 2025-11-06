La zona que aparece en el vídeo en el que una mujer llora de manera desesperada, la provincia de Cebú, ha sido la más afectada

El presidente del país, Ferdinand Marcos Jr, ha declarado el estado de calamidad debido a las fuertes inundaciones

Compartir







Una mujer llora de manera deseperada al ver cómo se inundan sus corrales de cerdos en Filipinas debido a las inundaciones provocadas por el tifón 'Kalmaegi', que ha azotado con fuerza la ciudad de Cebú.

La zona que aparece en el vídeo, la provincia de Cebú, ha sido la más afectada y es donde se han reportado la mayor parte de las víctimas. Allí las las calles se han convertido en ríos de lodo y miles de viviendas han quedado completmente destruidas.

PUEDE INTERESARTE Al menos 140 muertos y más de 120 desaparecidos en Filipinas por el tifón 'Kalmaegi': se declara el estado de calamidad

Declaración del estado de calamidad

El número de fallecidos asciende a 140 y 120 personas están desaparecidas. Además, hay casi dos millones de afectados. El presidente del país, Ferdinand Marcos Jr, ha declarado el estado de calamidad debido a las fuertes inundaciones.

Casi 800.000 personas han sido evacuadas durante el paso del tifón, y cerca de 14 millones de hogares se han quedado sin conexión a la red eléctrica, lo que, según los cálculos del Departamento de Energía, podría equivaler a unos siete millones de personas afectadas.

PUEDE INTERESARTE Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacude el centro de Filipinas con riesgo de posible tsunami

La declaración del estado de calamidad se utiliza en estos casos para que el Gobierno pueda destinar fondos de emergencia con rapidez y evitando pasar por pasos burocráticos para hacer llegar la ayuda necesaria a las zonas más afectadas, además de controlar el aumento de precios o el acopio de alimentos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Vietnam, el próximo destino

'Kalmaegi' abandonó Filipinas el jueves por la mañana e iba rumbo hacia Vietnam, con vientos de 155 km/h. El país hacia el que se dirige el tifón todavía se está recuperando de recientes inundaciones que provocaron casi medio centenar de muertos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las autoridades de Vietnam han calculado que el tifón toque tierra hoy a última hora y que provoque olas de ocho metros de altura y fuertes marejadas ciclónicas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Edificios derrumbados y personas atrapadas

Reporteros de AFP, que se encuentran en las zonas más afectadas por el tifón en Filipinas, hablaban de coches apilados unos encima de otros, edificios derrumbados y personas atrapadas bajo los escombros. En la isla de Negros, donde se han reporado unos 30 muertos, las intensas lluvias dieron lugar en las áreas pobladas un flujo de lodo volcánico que sepultó varias casas.