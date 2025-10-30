Patricia Martínez 30 OCT 2025 - 11:26h.

Los incendios calcinaron 46,59 hectáreas de una zona protegida por Red Natura 2000

El presidente de la Xunta fija en 120.000 las hectáreas calcinadas en agosto en la región: 69 % de monte raso y 31 % de bosque arbolado

Fisterra, A CoruñaEl Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Corcubión, en A Coruña, ha identificado y detenido a un vecino de Fisterra como presunto autor de hasta seis delitos de incendio forestal.

La investigación de la Guardia Civil arrancó tras un incendio que comenzó el pasado 7 de julio, en la zona de Cabo la Nave de Fisterra, donde ardieron más de 45 hectáreas de monte protegido por Red Natura 2000 y en una zona que estaba catalogada como Lugar de Interés Comunitario (LIC). Las condiciones meteorológicas existentes cuando se produjo el incendio y la orografía del terreno incrementaron exponencialmente el riesgo de propagación del fuego.

En el transcurso de la investigación, los agentes constataron que se produjeron otros cinco incendios en la misma zona, los días 3 de agosto, el 2 el 23 de septiembre, y también el 9 y el 11 de octubre de este año.

Fue entonces cuando los agentes analizaron de manera exhaustiva la información recabada tras todos estos incendios ubicados en la misma zona y con características similares, hasta lograr identificar al presunto autor de todos ellos.

El detenido es el presunto autor de seis incendios en la misma zona

Una vez conocida la identidad del presunto responsable, la Guardia Civil procedió a la detención de este vecino de Fisterra, como presunto autor de un delito de incendio forestal, por su implicación en todos ellos. El detenido se podría enfrentar a una pena de entre uno y cinco años por estos hechos.

El Código Penal castiga con penas de 10 a 20 años de prisión y multa de 12 a 24 meses a quien provoque un incendio que ponga en riesgo la vida o la integridad física. Si no concurre ese peligro en incendios forestales, la sanción es de 1 a 5 años y multa de 12 a 18 meses, aunque puede elevarse a 3 a 6 años de prisión y multa hasta 24 meses cuando el fuego alcance "especial gravedad", entendida por afectar a grandes superficies, generar graves efectos erosivos, alterar de forma significativa la fauna o la flora, dañar espacios protegidos, destruir recursos o haberse causado con ánimo de lucro.

El peor verano de incendios en Galicia con cifras de récord

Estos incendios de Fisterra se suman a las miles de hectáreas arrasadas en el que ha sido el peor verano y el que ha sido el peor año para los montes gallegos. Galicia fue la comunidad española que más sufrió con la ola de incendios de este verano.

Según los datos ofrecidos el pasado mes de septiembre en una comparecencia en el Senado, de la ministra de Transición Ecológica, este verano ardieron 143.628 hectáreas en Galicia, casi 30.000 más que las que ha ofrecido la Xunta de Galicia y que se mantienen alrededor de las 110.000 hectáreas.