Pedro Elías Garzón Delvaux es un adolescente francés de solo 15 años que se ha hecho famoso por su foto a las puertas del Louvre

Las dos incógnitas que se mantienen abiertas tras el robo en el museo del Louvre de París: quién lo encargo y dónde están las joyas

Compartir







ParísDe todos los misterios que han rodeado al llamado “robo del siglo”, ninguno había despertado tanta curiosidad en las redes como el del supuesto detective que, trajeado y con aire de veterano investigador, aparecía a las puertas del Museo del Louvre durante el operativo policial.

Su figura —seria, elegante, imperturbable— fue captada por un fotógrafo y, en cuestión de horas, la imagen dio la vuelta al mundo. Pero el enigma ya tiene solución: el protagonista no era un detective ni un agente encubierto, sino Pedro Elías Garzón Delvaux, un adolescente francés de solo 15 años.

PUEDE INTERESARTE De ‘tiktoker’ y delincuente de bajo perfil a sospechoso del robo en el museo del Louvre

¿Quién es 'el detective del Louvre'?

Pedro había acudido ese día al museo junto a su familia. Vestía su “traje de los domingos”, como él mismo lo llama, una chaqueta oscura, camisa blanca, chaleco en tonos tierra y una corbata discreta que, a los ojos de los curiosos, le daban una apariencia mucho mayor y un aire de detective clásico. Fue esa coincidencia estética —sumada al contexto del revuelo policial— la que alimentó la confusión.

El joven nunca imaginó que un simple paseo turístico acabaría convirtiéndose en un fenómeno viral. La fotografía superó los cinco millones de reproducciones en la plataforma social de TikTok y apareció en las portadas digitales de diarios europeos que buscaban poner rostro al misterioso personaje del Louvre.

PUEDE INTERESARTE Una mujer de 38 años, imputada por complicidad en el robo del Louvre

Su madre aún recuerda la avalancha de llamadas que recibió tras la publicación. “Nos escribían familiares desde Sevilla, amigos desde Austria… todos diciendo que habían visto a Pedro en las noticias”, relata con un orgullo de madre que desborda el desconcierto inicial. “Al principio nos asustamos un poco, pero luego nos reímos”, confiesa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El reencuentro entre 'el detective del Louvre' y el fotógrafo que le descubrió

El responsable de la fotografía, el reportero gráfico Jean-Luc Martin, ha vuelto a encontrarse con Pedro semanas después para una curiosa sesión de reencuentro. Con idéntico atuendo, el adolescente recibía al fotógrafo y posó nuevamente frente a él.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El fotógrafo confiesa que jamás imaginó que una escena tan cotidiana —un chico intentando entrar en el Louvre cerrado temporalmente al público— se convertiría en material de especulación global: “Me escribían desde medios internacionales preguntando si se trataba de un detective británico o de un agente encubierto”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Pedro, por su parte, asegura tomarse todo con humor: “Solo pasaba por allí. Pero ha sido divertido ver cómo la gente inventaba historias sobre mí”.

Con el caso aclarado, el 'detective del Louvre' se despide del misterio que lo envolvió. No hubo robo que resolver ni crimen que investigar, solo una anécdota que muestra, una vez más, que las redes sociales son capaces de convertir cualquier instante en leyenda.

Pedro vuelve a su vida cotidiana, aunque con un recuerdo imborrable: el día en que un paseo familiar lo convirtió, por un breve momento, en el investigador más famoso del mundo.