Este jueves se han publicado imágenes de los ladrones del Louvre saliendo del museo con el montacargas tras robar las joyas

La reconstrucción del robo en el Louvre a través de la IA: desde la entrada al museo al botín de 88 millones de euros

Los ladrones que lograron robar el pasado domingo joyas de la corona francesa en el Museo del Louvre de París, valoradas monetariamente en 88 millones de euros aunque con un valor patrimonial incalculable, siguen en paradero desconocido cuatro días después. Las autoridades siguen analizando lo ocurrido y tratando de esclarecer a dónde pudieron huir.

No hay novedades sustanciales sobre quiénes son los ladrones. No obstante, en las últimas horas han salido a la luz unas imágenes en las que se ve a dos de los cuatro presuntos ladrones bajar por el montacargas de mudanzas que utilizaron para acceder al balcón de la galería de Apolo, donde cometieron el robo, antes de subirse a las motos y escapar. Sorprende su tranquilidad en todo momento.

En el vídeo, difundido por medios franceses como 'BFMTV', se puede ver a dos personas que aparecen con parte de su rostro cubierta. Un individuo porta un casco de moto y otra un pasamontañas y un chaleco amarillo, una vestimenta que pudo usar para aparentar ser un operario dentro de las instalaciones.

Un "fracaso", "una herida profunda"

La alarma de la ventana del balcón por la que accedieron a la galería de Apolo se activó, al igual que los dispositivos de las dos vitrinas que rompieron, pero no se pudo evitar la sustracción. La velocidad con la que los asaltantes operaron fue clave -actuaron en unos siete minutos-, como ha destacado este pasado miércoles Laurence des Cars, la presidenta del museo, en la comisión de cultura del Senado. Los guardias de seguridad, que no estaban armados, cumplieron el protocolo establecido; proteger al público en primer lugar y alertar a las autoridades.

Des Cars ha admitido "la degradación y obsolencia" de las instalaciones del Louvre y reconocido que se trata de un "fracaso", "una herida profunda". El museo abrió sus puertas este pasado 22 de octubre tras el robo de las ocho joyas -vinculadas a Napoleón Bonaparte y a la emperatriz Josefina-. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha instado que se refuerce la seguridad del recinto cuanto antes.