El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres ha señalado que se han registrado más de 188 muertos tras el paso del tifón 'Kalmaegi' por Filipinas

Se calcula que un total de 135 personas continúan en paradero desconocido, la mayoría de ellas en Cebú

La cifra de muertos tras el paso del tifón 'Kalmaegi' en Filipinas ha dejado más de 180 muertos, según el último balance difundido este jueves por las autoridades del país, que han declarado el estado de calamidad ante la gravedad de la situación.

El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (NDRRMC) ha señalado que hasta ahora se han registrado 188 víctimas mortales, de las cuales 139 se han constatado solo en la isla de Cebú, en la región de las Bisayas Centrales.

También ha matizado que otras 24 personas han muerto en la provincia de Negros Occidental, 9 en Negros Oriental, seis en Agusan del Sur, tres en Cápiz, dos en Leyte Meridional y una en Antique, Bohol, Iloilo, Leyte y Guimaras, respectivamente.

Se calcula que un total de 135 personas continúan en paradero desconocido, la mayoría de ellas en Cebú. No obstante, el NDRRMC ha alertado de que las cifras podrían ir yendo en aumento a medida que se identifiquen los cuerpos y se lleven a cabo las labores de búsqueda y rescate, según informaciones de la cadena de televisión ABS-CBN.

Más de 9.300 casas dañadas

Fuentes de la Oficina de Defensa Civil han señalado que las viviendas dañadas son ya más de 9.300, mientras que 264 han quedado completamente derrumbadas. Además, más de 88.600 familias han sido asistidas en unos 3.000 centros de evacuación, aunque otras 23.300 se encuentran fuera de los refugios.

Tras el paso de 'Kalmaegi', cerca de 1,4 millones de hogares se han quedado sin conexión a la red eléctrica, lo que ha dejado siete millones de afectados, según las estimaciones del Departamento de Energía.

El presidente declaró el jueves el estado de calamidad

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., declaró el jueves el estado de calamidad nacional "debido a la magnitud de las zonas afectadas por y las que se verán afectadas" por otra tormenta que se prevé que toque tierra entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

"Habrá unas diez regiones, entre diez y doce, que se verán afectadas. Por lo tanto, dada la magnitud y el alcance, se trata de una calamidad nacional (...), lo que nos da un acceso más rápido a algunos de los fondos de emergencia", explicó el presidente.