Alberto Rosa 14 NOV 2025 - 17:51h.

El conductor del autobús ha sido detenido y se ha abierto un caso por homicidio, aunque la Policía no cree que se trate de terrorismo

Cuatro muertos y 11 heridos por un atropello masivo tras una persecución policial en Florida, Estados Unidos

Compartir







Varias personas han muerto y otras han resultado heridas al ser atropelladas este viernes por un autobús en el barrio de Östermalm, en el centro de Estocolmo, informó la Policía sueca, que no ha dado cifras concretas.

El conductor del autobús ha sido detenido y se ha abierto un caso por homicidio, aunque la Policía no cree que se trate de terrorismo, según la televisión pública SVT, y otros medios como el digital Expressen apuntan a un posible problema de salud del chófer.

PUEDE INTERESARTE Muere un ciclista sevillano atropellado en Atlanta por un conductor ebrio: sus amigos se movilizan para ayudar a sus cuatro hijos

Por el momento se desconoce el número exacto de víctimas mortales y heridos, y la Policía tampoco ha revelado las causas del accidente. El suceso habría tenido lugar alrededor de las 15:23, hora en España peninsular y Baleares, en la calle Valhallavägen de la capital sueca.

Las imágenes difundidas por los medios locales muestran a los equipos de rescate auxiliando a las personas atrapadas bajo el autobús de dos pisos. Un testigo, dueño de una tienda en la calle, declaró a SVT que el autobús chocó contra un poste frente a la parada. Añadió que varias personas entraron corriendo a la tienda llorando.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Todavía no conocemos la causa de esto, pero en este momento mis pensamientos están principalmente con los afectados y sus familias", dijo el primer ministro Ulf Kristersson en una publicación en X.