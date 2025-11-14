Varios muertos y heridos tras ser atropellados por un autobús de dos plantas en el centro de Estocolmo
El conductor del autobús ha sido detenido y se ha abierto un caso por homicidio, aunque la Policía no cree que se trate de terrorismo
Cuatro muertos y 11 heridos por un atropello masivo tras una persecución policial en Florida, Estados Unidos
Varias personas han muerto y otras han resultado heridas al ser atropelladas este viernes por un autobús en el barrio de Östermalm, en el centro de Estocolmo, informó la Policía sueca, que no ha dado cifras concretas.
El conductor del autobús ha sido detenido y se ha abierto un caso por homicidio, aunque la Policía no cree que se trate de terrorismo, según la televisión pública SVT, y otros medios como el digital Expressen apuntan a un posible problema de salud del chófer.
Por el momento se desconoce el número exacto de víctimas mortales y heridos, y la Policía tampoco ha revelado las causas del accidente. El suceso habría tenido lugar alrededor de las 15:23, hora en España peninsular y Baleares, en la calle Valhallavägen de la capital sueca.
Las imágenes difundidas por los medios locales muestran a los equipos de rescate auxiliando a las personas atrapadas bajo el autobús de dos pisos. Un testigo, dueño de una tienda en la calle, declaró a SVT que el autobús chocó contra un poste frente a la parada. Añadió que varias personas entraron corriendo a la tienda llorando.
"Todavía no conocemos la causa de esto, pero en este momento mis pensamientos están principalmente con los afectados y sus familias", dijo el primer ministro Ulf Kristersson en una publicación en X.