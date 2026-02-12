El Parlamento de Venezuela ha pospuesto hasta la próxima semana la votación sobre la ley de amnistía para presos políticos

Delcy Rodríguez asegura que ha sido invitada a EEUU y defiende que Maduro sigue siendo el presidente legítimo

El Parlamento de Venezuela ha pospuesto hasta la próxima semana la votación sobre la ley de amnistía para presos políticos propuesta por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, ante las discrepancias de los diputados sobre un artículo de la legislación.

Los diputados han aprobado por unanimidad un total de seis artículos del proyecto de ley, si bien no ha habido acuerdo con respecto al séptimo, que es clave para definir qué tipo de perfiles quedarán excluidos de este beneficio.

En concreto, ha habido discrepancias con respecto a la redacción del texto, que pide a los beneficiarios de la amnistía que fueron condenados y posteriormente se exiliaron por la represión chavista que se pongan "a derecho", es decir, a disposición de las autoridades pertinentes para reconocer dichos delitos.

El artículo señala que la amnistía abarca a toda "persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por su presunta o comprobada participación en delitos o faltas cometidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta ley".

El debate sobre la votación

"¿Qué es lo que pasa con este artículo? Cuando usted dice 'siempre que esté a derecho', sencillamente está diciendo que la persona que va a acogerse a la ley de amnistía, al ponerse a derecho, es culpable", ha explicado el diputado Luis Florido, del opositor Un Nuevo Tiempo (UNT), reiterando que no pueden declararse culpables de delitos que no han cometido.

Ante el encendido debate, la diputada opositora Nora Bracho --que ha defendido que la ley debe ser amplia e incluir a todos los exiliados, perseguidos y presos por razones políticas en el mundo-- ha pedido el diferimiento del artículo, tras lo que ha quedado pospuesta la sesión.

Con todo, en el texto se han incluido pequeñas modificaciones. Los diputados han aprobado incluir que la medida busca "favorecer la reintegración a la actividad pública de las personas beneficiadas", así como "promover la paz social y la convivencia democrática".

El debate de la ley se ha producido en medio de una jornada de protestas por parte de los estudiantes en la Universidad Central de Venezuela para exigir la liberación de todos los presos políticos, una amnistía plena que beneficie a todos los afectados y democracia en el país latinoamericano.