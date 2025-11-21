El presidente ucraniano espera que la iniciativa de EEUU concluya con una "paz digna" y que tenga en cuenta "su posición de principios"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha mantenido este viernes una serie de conversaciones con los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido, con el secretario general de la OTAN, y con la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, para evaluar el plan de paz concebido por Estados Unidos para poner fin a la guerra desatada por la invasión rusa de febrero de 2022, ordenada por Vladimir Putin.

Según indicó Zelenski en su cuenta de X, durante un primer encuentro con Friedrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer, se abordó una iniciativa de 28 puntos que, a grandes rasgos, ofrece a Ucrania garantías de seguridad futuras a cambio de reconocer que Rusia consolidará su dominio en el este del país: Crimea, Donetsk y Lugansk.

“Hemos comenzado a trabajar en el documento que ha preparado la parte americana. Debe ser un plan que garantice una paz real y digna”, manifestó Zelenski, quien volvió a insistir en que Ucrania debe tener voz y voto en cualquier iniciativa destinada a terminar con el conflicto. El presidente ucraniano aseguró que los líderes europeos ya están coordinándose para garantizar que el plan tenga en cuenta “posiciones de principios” y confirmó que los equipos de trabajo están comenzando a estudiarlo “en sus correspondientes niveles”.

Los líderes de la UE insisten en que ucrania debe ser participe

El canciller alemán, Friedrich Merz, señaló que Ucrania cuenta con “nuestro apoyo pleno e inquebrantable para una paz justa y duradera”, y añadió que el objetivo común es “proteger los intereses vitales europeos y ucranianos” mediante una “sólida línea de defensa ucraniana”. Merz, no obstante, elogió los esfuerzos de Trump para poner fin a la guerra y la disposición de Estados Unidos para “brindar sólidas garantías de seguridad” a Ucrania.

Por su parte, Keir Starmer recalcó en un comunicado de Downing Street que cualquier negociación debe atender a las posiciones actuales del frente de combate, sin ceder territorios, en clara oposición a la propuesta estadounidense de que Kiev debería dar por perdido el este del país.

Posteriormente, Zelenski mantuvo otra conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para analizar los escenarios posibles, teniendo en cuenta el ultimátum de Trump que fija hasta el próximo jueves para que Ucrania responda al plan. “Los ucranianos, más que nadie en el mundo, desean que esta guerra termine, que cesen los asesinatos y que se logre una paz digna”, indicó Zelenski. “Analizamos las opciones diplomáticas disponibles y el plan propuesto por la parte estadounidense. Estamos listos para trabajar con rapidez y de forma constructiva para garantizar su éxito. Estamos coordinando nuestros próximos pasos conjuntos”.

Finalmente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se sumaron a las conversaciones, reiterando el pleno apoyo de la Unión Europea a Ucrania. “Desde el primer día, Europa ha apoyado a Ucrania frente a la agresión rusa”, señalaron, destacando que trabajan “por una paz justa y sostenible con Ucrania y para Ucrania junto con nuestros amigos y socios”.

Von der Leyen y Costa subrayaron que “no se debe hablar de Ucrania sin hablar de Ucrania” y confirmaron que, como siguiente paso, los líderes europeos se reunirán mañana sábado, al margen de la reunión del G20 en Johannesburgo (Sudáfrica), y posteriormente en Angola, durante el encuentro Unión Europea–Unión Africana.