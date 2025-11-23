Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ha achacado a la "desesperación" el intento de manipular la tobillera de localización

La policía de Brasil detiene a Jair Bolsonaro para evitar su fuga tras quitarse la tobillera de localización

BrasiliaFlávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ha achacado a la "desesperación" el intento de manipular la tobillera de localización que fue constatado este sábado antes de su arresto preventivo por riesgo de fuga.

Flávio Bolsonaro participó en la noche del sábado en una vigilia de oración en Brasilia para apoyar a su padre, del que ha asegurado que en ningún momento tenía intención de huir o de quitarse la tobillera. "No tiene ninguna lógica" que quisiera huir, ha subrayado, según recoge el periódico 'Correio Braziliense'.

La orden de prisión preventiva se emitió antes de que se recibiera la alerta de manipulación de la tobillera, según el hijo del expresidente

"Me inclino por imaginar que lo hizo en un acto de desesperación. Tal vez porque le daba vergüenza por la visita de sus familiares", en referencia a la visita de familiares de Bolsonaro desplazados desde Sao Paulo.

Además, el hijo del exmandatario ha destacado que la orden de prisión preventiva se emitió antes de que se recibiera la alerta de manipulación de la tobillera, a las 0.08 horas del sábado. "Eso no fue decisivo para decretar prisión. La prisión estaba ya decidida", ha indicado.

"Los policías llegaron rápidamente, abrieron la puerta, vieron que estaba en casa, comprobaron la tobillera y de vuelta a dormir. Esa es la fuga absurda y milagrosa. Iba a salir volando", ha ironizado Flávio Bolsonaro.

"No consigo imaginar cómo podría mi padre haber andado más de un kilómetro hasta aquí --donde se realizó la vigilia-- con una aglomeración de gente", ha argumentado. "El pueblo está con nosotros", ha resaltado.

Asimismo, Flávio Bolsonaro, ha criticado que se vinculara el arresto con la convocatoria de la vigilia de apoyo. "Están criminalizando la oración. Llamamos a las personas a venir a rezar voluntariamente por su salud. ¿Ahora eso es motivo de prisión", ha protestado.

27 años y tres meses de prisión por organizar una trama para perpetuarse en el poder

Otro hijo de Bolsonaro, Carlos, ha apuntado por su parte que si hubiera querido quitársela, la habría cortado en lugar de utilizar un soldador.

Para Eduardo Bolsonaro, la persecución de la oración y el argumento de mantenimiento del orden público asimila a Brasil con regímenes autoritarios. "Dicen que vamos a convertirnos en una Venezuela. Estamos convirtiéndonos en Corea del Norte", ha reseñado.

Este domingo a las 12.00 horas (16.00 horas en la España peninsular) está prevista una audiencia de custodia para legalizar la detención de Bolsonaro, arrestado el sábado por riesgo de fuga, según la orden emitida por el juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes.

Bolsonaro ha sido condenado a 27 años y tres meses de prisión por organizar una trama para perpetuarse en el poder, cometiendo los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico. Está en prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto.

Su sentencia incluye además una inhabilitación hasta ocho años después del vencimiento de su condena, plazo que, de no producirse reducciones de la misma, se prevé que expire en 2060, cuando el ultraderechista tendría, hipotéticamente, 105 años.