BrasilEl expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha sido arrestado este sábado en Brasilia por intento de golpe de Estado, según ha confirmado la Policía Federal del país en un comunicado.

"La Policía Federal ejecutó este sábado (22 de noviembre), en Brasilia/DF, una orden de arresto preventivo en cumplimiento de una decisión del Supremo Tribunal Federal", ha hecho saber el cuerpo en un comunicado publicado en su página web.

Fuentes de la Policía han confirmado a los medios más destacados del país la identidad del arrestado como el expresidente brasileño.

Se encontraba bajo arresto domiciliario

El líder ultraderechista ya se encontraba bajo arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto por incumplir una serie de medidas cautelares en el marco del proceso por intento de golpe de Estado.

Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión al ser declarado culpable de organizar una trama para perpetuarse en el poder, cometiendo los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico.

Su sentencia incluye además una inhabilitación hasta ocho años después del vencimiento de su condena, plazo que, de no producirse reducciones de la misma, se prevé que expire en 2060, cuando el ultraderechista tendría, hipotéticamente, 105 años.

La petición de Bolsonaro: cumplir la condena por golpismo en casa por motivos de salud

Los abogados del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro presentaron este viernes una solicitud al Tribunal Supremo Federal para que el exmandatario cumpla su condena por intento de golpe de Estado en arresto domiciliario por motivos humanitarios pocas horas antes de que el juez Alexandre de Moraes decida si debe entrar en prisión.

La defensa de Bolsonaro ha argumentado que un entorno carcelario como el de la Penitenciaría de Papuda representaría "un riesgo concreto e inmediato para su integridad física y su vida misma", ya que su salud está "extremadamente delicada" debido a distintas patologías, complicaciones que son resultado del ataque que sufrió en 2018 durante la campaña electoral.

La Primera Sala del alto tribunal ya denegó el lunes las llamadas solicitudes de aclaración, que permiten a la defensa pedir aclaraciones sobre posibles contradicciones, omisiones, o dudas sobre los argumentos de los jueces.