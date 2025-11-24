Las últimas reuniones acabaron con "muy buenas sensaciones", mientras la Unión Europea busca cambiar los puntos más importantes del plan para blindar a Ucrania

Estados Unidos desvela que su delegación y la ucraniana "han avanzado bastante" en el plan de paz de Donald Trump para Ucrania

Compartir







La comunidad internacional permanece expectante al plan de paz de Donald Trump para Ucrania. Compuesto por 28 puntos, se están analizando minuciosamente en Ginebra, donde se han reunido representantes Estados Unidos, de la Unión Europea, Reino Unido y una delegación ucraniana para negociar las condiciones más perjudiciales para los intereses de Kiev.

La reunión mantenida ayer terminó con “muy buenas sensaciones”, en palabras del propio secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien, de hecho, dijo que había sido “el día más productivo” en sus conversaciones con Ucrania en los últimos 10 meses. No obstante, no quiso entrar en los detalles de la negociación, como informa en el vídeo Luis Tovar.

La Unión Europea presiona para blindar a Ucrania en el plan de paz de Donald Trump

Lo que sí se conoce respecto a ello son las intenciones de la Unión Europea: el bloque comunitario quiere cambiar los puntos más importantes de este plan. Entre ellos, quiere blindar la integridad territorial y la soberanía nacional de Ucrania, que no se debilite su ejército y que haya garantías de seguridad por parte de Rusia de que esto no va a volver a ocurrir. Además, se quiere dejar también en manos de la OTAN la decisión de un eventual ingreso de Ucrania.

Con ese propósito, las conversaciones van a continuar esta semana a nivel técnico y también a nivel político, con la vista puesta a llegar a un acuerdo antes del próximo jueves. Un acuerdo que debería contar con el apoyo de Donald Trump, de Volodímir Zelenski y de la Unión Europea.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Estados Unidos y Ucrania hablan de un "marco de paz actualizado y perfeccionado"

Estados Unidos y Ucrania aseguraron este domingo que, como resultado de las conversaciones mantenidas por ambas partes en Ginebra, los dos países "elaboraron un marco de paz actualizado y perfeccionado" tras reafirmar que "cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania".

Concretamente, el texto publicado por la Casa Blanca sostiene que las conversaciones en torno al plan de paz propuesto por Washington para sellar la paz entre Ucrania y Rusia fueron "constructivas, centradas y respetuosas", además de "productivas", ya que "mostraron avances significativos en la armonización de posiciones y la identificación de próximos pasos claros".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En esa línea, ambas partes han incidido en que el diálogo mantenido en Ginebra reafirmó "que cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania y lograr una paz justa y sostenible".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Como resultado de las conversaciones, las partes elaboraron un marco de paz actualizado y perfeccionado", añade el comunicado, en el que se dice que la "delegación ucraniana" reafirmó también "su gratitud por el firme compromiso de Estados Unidos y, personalmente, del presidente Donald J. Trump, por sus incansables esfuerzos para poner fin a la guerra y a la pérdida de vidas".

Volodímir Zelenski valora positivamente las reuniones en Ginebra y los cambios en el plan de paz

En el texto remitido por la Casa Blanca, además, se insiste en que, tal y como ya dijeron representantes de ambos países, la aprobación final de la nueva hoja de ruta para la paz en Ucrania dependerá de los presidentes de ambas naciones, que seguirán "trabajando intensamente en propuestas conjuntas en los próximos días", además de mantenerse "en estrecho contacto con sus socios europeos a medida que avance el proceso".

Al respecto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, valoró positivamente las reuniones de Ginebra y aseguró, en un lenguaje más cauto que el del comunicado conjunto, que se han logrado introducir cambios en el plan de paz acordes con la postura ucraniana.

Precisamente, y en lo referente a esto último, muchos expertos habían criticado el plan presentado originalmente por Washington, –al que Donald Trump ligó además un ultimátum que expira el jueves–, por considerar que es muy favorable a las exigencias rusas a la hora de exigir a Kiev reducir su Ejército, ceder territorio a Moscú y comprometerse a no solicitar nunca la adhesión a la OTAN.

Ahora, no obstante, aún quedan por delante distintos puntos pendientes y por revisar del plan, si bien desde Estados Unidos aseveran que "ninguno es insalvable", trasladando su confianza en el acuerdo.