Las autoridades del estado de Paraná, al sur de Brasil, declararon este sábado la calamidad pública en los municipios castigados este viernes por un tornado sin precedentes que dejó al menos 6 muertos y 750 heridos, así como una ciudad en un 90% en ruinas.

El fenómeno meteorológico, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora, tormentas y granizo, dejó sin viviendas a unas 10.000 personas en 14 municipios de Paraná, estado ubicado en la frontera con Argentina.

Las localidades más castigadas fueron Río Bonito do Iguaçu, en donde se contabilizaron cinco víctimas mortales, y Guarapuava, con un fallecido en su región rural, pero los equipos de rescate aún buscan a una persona reportada como desaparecida y a otras posibles víctimas debajo de los escombros de decenas de casas.

El tornado arrasa casi por completo una ciudad

La Gobernación de Paraná, que montó un hospital de campaña en Río Bonito do Iguaçu para atender la alta demanda por servicios médicos, informó de que diez de las personas atendidas sufrieron heridas de gravedad y tuvieron que ser trasladadas a centros médicos con mayor estructura.

En Río Bonito do Iguaçu, municipio de unos 13.500 habitantes y en el que el tornado destruyó cerca del 90% de sus construcciones, se registraron las muertes de tres hombres de entre 49 y 83 años, de una mujer de 47 años y de una adolescente de 14 años.

Esta ciudad, con viviendas demolidas, árboles y postes de electricidad arrancados y vehículos volteados por la fuerza de los vientos, fue descrita como "un escenario de guerra" por el subcomandante general del Cuerpo de Bomberos de Paraná, Jonas Emmanuel Benghi Pinto.

El gobernador de Paraná, Ratinho Junior, que declaró la calamidad pública para poder movilizar recursos sin restricciones y financiar medidas de emergencia, anunció que, una vez que los socorristas terminen las tareas de búsqueda y rescate de víctimas, iniciará los trabajos de reconstrucción de los hogares. El gobernador, que visitó la región afectada, igualmente declaró tres días de luto oficial en memoria de los fallecidos.

Por otra parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció en sus redes sociales que envió a Paraná a varios miembros de su Gabinete y equipos médicos para colaborar tanto en las tareas de reconstrucción como de rescate.

Alertas por el ciclón

Según los servicios meteorológicos, esta destrucción la causó un tornado que se formó dentro de una supercelda, como se les conoce a las tormentas extremas, que se caracteriza por su larga duración y por la presencia de una corriente ascendente rotatoria principal.

Los otros dos estados del sur de Brasil, Río Grande do Sul y Santa Catarina, declararon el estado de emergencia por el registro de un ciclón extratropical que ha dejado daños en algunas localidades y continúa avanzando en dirección norte.

La Gobernación de Sao Paulo, estado más poblado de Brasil, envió mensajes de alerta a los habitantes de varios municipios ante la posibilidad de que este ciclón llegase a su territorio durante este sábado.

En la ciudad de Río de Janeiro, los fuertes vientos y las lluvias que precedieron al ciclón derribaron árboles en importantes avenidas y provocaron inundaciones.

Este desastre natural se ha registrado justo antes del inicio en la ciudad brasileña de Belém, en la Amazonía, de la Conferencia Climática COP30, en la que se analizan medidas globales de adaptación ante el convencimiento de que los fenómenos extremos se multiplicaron en todo el mundo como consecuencia de los cambios climáticos.