Hakyung Lee fue declarada culpable a principios de 2025 por la muerte de sus dos hijos, a quienes proporcionó una sobredosis de somníferos

Los cuerpos de los niños fueron descubiertos en 2022 en el interior de maletas

Compartir







Una madre de Nueva Zelanza ha sido concenada a cadena perpetua por el asesinato de sus dos hijos cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de maletas donde se cree que permanecieron por varios años.

Durante la vista de sentencia en el Tribunal Superior de Auckland (en la Isla Norte de Nueva Zelanda), la acusada, Hakyung Lee, permaneció con la cabeza baja y en silencio durante todo el juicio, al que acudió desde una sala separada con ayuda de una intérprete.

PUEDE INTERESARTE Asesinan a la influencer y cantante De la Rosa a los 22 años en un tiroteo en plena calle de Los Ángeles

El juez del Tribunal Superior de Auckland, Geoffrey John Venning, dictó la sentencia e impuso una pena de cadena perpetua con un período mínimo sin libertad condicional de 17 años.

Proporcionó una sobredosis de somníferos a sus hijos

Lee, de 45 años, fue declarada culpable a principios de 2025 por la muerte de Yuna Jo, de 8 años, y Minu Jo, de 6, a quienes proporcionó una sobredosis de somníferos antes de esconder sus restos en un trastero y trasladarse a Corea del Sur.

Los cuerpos de los niños fueron descubiertos en 2022, cuando el contenido del almacén fue subastado en línea tras meses de abandono.

La Fiscalía mantuvo que la acusada, quien había emigrado a Nueva Zelanda cuando era joven junto a sus padres, era consciente de lo que hacía y que los actos de ocultar los cuerpos y viajar a Corea del Sur demostraban una planificación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los abogados de Lee apuntan a un trastorno mental

Sus dos abogados de apoyo argumentaron que la muerte del muerte de Lee en 2017 había desencadenado un profundo trastorno mental que llevó a Lee a creer que la única solución era quitarse la vida junto a sus hijos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La defensa señaló que la mujer estaba "profundamente perturbada" y que sus actos no fueron conscientes en términos legales.

La mujer, nacida en Corea del Sur y que obtuvo el pasaporte neozelandés tras residir en el país, regresó al suyo natal en la segunda mitad de 2018 sin que existiera registro de salida.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Desde entonces había vivido en Seúl y otras localidades antes de trasladarse a principios de 2022 a un apartamento en Ulsan, una localidad a unos 300 kilómetros de la capital surcoreana.

Lee amenazó con suicidarse y matar a sus hijos

Según documentos judiciales, el marido de la acusada murió en 2017 tras el empeoramiento de su salud y antes de que falleciera, los documentos indicaban que Lee amenazó con suicidarse y matar a sus hijos si su esposo fallecía.

La sentencia finaliza uno de los casos más mediáticos de los últimos años en Nueva Zelanda, que provocó una fuerte indignación cuando se conoció el hallazgo de las maletas en 2022.