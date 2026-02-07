La alcaldesa de Benamahoma ha asegurado que la población está experimentando un sentimiento de "miedo"

Activo el nivel rojo por posible desbordamiento en varios puntos de los ríos Jarama, Alberche y Henares

CádizLa alcaldesa de Benamahoma, Mamen Fernández, ha asegurado que la población está experimentando un sentimiento de "miedo" de que lo ocurrido en Grazalema pueda pasar en esta pequeña localidad de la sierra de Cádiz y ha pedido a los organismos competentes que se realice un estudio geológico de la situación de su suelo.

Esto último después de que la localidad vecina de Grazalema fuera evacuada al completo ante el riesgo de un posible derrumbe que dañara casas y calles.

Un estudio del terreno para "más tranquilidad"

Mamen Fernández ha contado a Europa Press que ha reconocido que en Benamahoma "no recibimos la misma masa de agua que reciben allá arriba --en Grazalema--, ni la misma cantidad", siendo "poco probable que nos veamos en la misma situación", pero que "aún así" la Junta se está coordinando para que se haga un estudio del terreno y así dar "más tranquilidad" a los vecinos y constatar que la situación de Grazalema "no es la misma".

A este respecto, ha explicado que en Benamahoma mana un nacimiento de agua que en estos días está brotando con más fuerza pero que cuando remiten las lluvias, esta situación se estabiliza, por lo que no tienen los problemas que el municipio vecino con agua saliendo de paredes, suelo o enchufes.

Esta localidad lleva ya una semana con problemas de conexiones por carretera, después de que se cortarse la vía hacia Grazalema y poco después su enlace con El Bosque por el desprendimiento de un talud. Aunque inicialmente se establecieron "ventanas de paso" desde la Junta para garantizar que durante unas horas los vecinos pudieran salir en coche a sus trabajos y otras cuestiones, lo cierto es que con la última borrasca, Leonardo, estas garantías de acceso fueron cortadas.

Esto ha provocado cierto "pánico" entre la población, sobre todo al ver que en los últimos días menguaban sus provisiones. El viernes por la mañana efectivos del Infoca facilitaron alimentos y otros suministros como medicamentos para la Farmacia de Benahoma, y por la tarde, aprovechando la tregua de lluvia, se permitió a los vecinos el poder salir durante unas horas, tiempo que algunos aprovecharon para comprar y aprovisionarse de cara al fin de semana.

Y es que la alcaldesa ha advertido que estas "ventanas de paso" podrían cerrarse el sábado con la llegada de la nueva borrasca a la provincia, que aunque "va a pasar rápido, va a descargar bastante agua", ha apuntado.

El desprendimiento de un talud en la carretera que une Benamahoma con El Bosque el pasado 30 de enero provocó que esta población quedase incomunicada por carretera, al estar también cortado su acceso desde Grazalema por el desprendimiento de rocas en la calzada.

Ante esto, se ha montado un dispositivo de seguridad con sanitarios, bomberos y Cruz Roja para garantizar la atención a la población en caso de emergencia. A lo largo de esta semana, se han ido atendiendo incidencias, aunque la alcaldesa ha asegurado que no se han producido situaciones graves a pesar de la situación.