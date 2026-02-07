Donald Trump ha reaccionado a los abucheos y a las manifestaciones contra EEUU y contra Vance en Milán

Donald Trump publica un vídeo donde representa a Barack Obama y su mujer como una pareja de monos

Polémica en Italia tras los abucheos que ha sufrido el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán.

JD Vance, quien llegó este jueves 5 de febrero a Italia para asistir a la ceremonia inaugural olímpica en el estadio Giuseppe Meazza (San Siro) junto a Marco Rubio, sufrió los abucheos de varios ciudadanos italianos que le recriminaban la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para vigilar a los atletas del en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán.

Manifestaciones en Milán contra EEUU

Justo después de dichas manifestaciones, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, reivindicaba este viernes 6 de febrero los "valores de Occidente" para el futuro tras reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos y el secretario de Estado, Marco Rubio.

La reunión entre Giorgia Meloni y JD Vance se produce en un clima de tensión en Italia, con varias manifestaciones y concentraciones celebradas en Milán, contra de la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para vigilar a los atletas de ese país en los Juegos.

A pesar de que el Gobierno de Meloni ha aclarado en repetidas ocasiones que los efectivos norteamericanos se limitarán exclusivamente a tareas de análisis e intercambio de información desde sus sedes diplomáticas, la presencia de estos agentes ha sido objeto de duras críticas por parte de sectores de la oposición y colectivos sociales.

La reacción de Donald Trump a los abucheos

Como era de esperar, la reacción de Donald Trump no ha tardado en producirse. A bordo del avión presidencial y preguntado por un reportero, el presidente de Estados Unidos quitaba hierro a los abucheos que habría sufrido su mano derecha.

"¿Es eso cierto? Es sorprendente, porque a la gente le cae bien. Quiero decir, está en un país extranjero, para ser justos. En este país no le abuchean", apuntó Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

Trump declina pronunciarse sobre su posible sucesor

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declinaba pronunciarse sobre un posible candidato republicano a su sucesión al frente de la Casa Blanca una vez termine su mandato, si bien ha resaltado que tanto el vicepresidente como el secretario de Estado, JD Vance y Marco Rubio, respectivamente, son "fantásticos".

"No quiero entrar en esto. Aún nos quedan tres años. Tengo a dos personas que están haciendo un gran trabajo y no quiero que haya una disputa o, no quiero usar la palabra pelea, porque no sería una pelea", ha dicho en una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC.

"Miren, JD es fantástico y Marco es fantástico", ha manifestado, antes de resaltar que "uno de ellos es un poco más diplomático que el otro". "Creo que ambos tienen una inteligencia muy elevada", ha señalado, antes de resaltar que "serían capaces de hacer lo que tengan que hacer".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "ambos son muy capaces" y ha agregado que "una combinación de JD y Marco sería muy difícil de derrotar", en aparente referencia a que compongan el tándem republicano en las elecciones de 2028. "Nunca se sabe en política. Dicen que en la era de Trump nunca se sabe", ha zanjado.

Trump se encuentra inmerso en su segundo mandato al frente de Estados Unidos, tras ser el inquilino de la Casa Blanca entre 2017 y 2021 y ser derrotado en las elecciones de 2020 por el demócrata Joe Biden. Así, este es su último mandato, según la Constitución, si bien personas de su círculo han insinuado que podrían buscar vías para un tercer mandato.