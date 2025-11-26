David Cacho Noelia Tobías 26 NOV 2025 - 17:34h.

El presidente de Venezuela ha señalado que el país enfrenta una "coyuntura decisiva para su existencia" como república

Nicolás Maduro contesta a Donald Trump mientras crece la tensión: “No van a poder con Venezuela, somos invencibles”

Compartir







Continúa la tensión entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump. Todo ello después de que el Gobierno estadounidense cumpliera su amenaza e incluyera al Cártel de Soles en su lista de organizaciones terroristas, declarando al propio presidente líder de ese grupo.

Con la espada de Simón Bolívar en la mano, Nicolás Maduro ha llamado a sus partidarios a defender Venezuela si se produce una intervención armada de Estados Unidos. Ha sido en un acto en Caracas en el que el líder venezolano y sus seguidores han jurado proteger el país con su vida si es necesario. Maduro, que ha cambiado de actitud y hasta de vestimenta. Es la primera vez que lo vemos debilitar desde que saltó la crisis con Estados Unidos.

PUEDE INTERESARTE Iberia mantiene la cancelación de su vuelos a Venezuela hasta el 1 de diciembre

La metamorfosis de Maduro ha sido prodigiosa en cuestión de apenas unos días, quizá porque creía que Donald Trump iba de farol o porque ha visto que su estrategia de pacifismo oportunista no ha dado resultado, visto los últimos pasos de Estados Unidos nombrándolo líder de una organización narcoterrorista o pidiendo la aviación civil que evite sobrevolar el espacio aéreo de Venezuela.

Cantando 'Imagine' de John Lennon

El caso es que Nicolás Maduro comenzó cantando 'Imagine' de John Lennon y ha terminado vestido de militar, cosa que hace en muy pocas ocasiones y menos delante de una concentración popular y exhibiendo un símbolo nacional, un símbolo de guerra: la espada de Simón Bolívar. El presidente venezolano llamaba a los suyos a proteger el país ante los ecos de la intervención militar estadounidense. "Tenemos que ser capaces de defender cada palmo de esta tierra bendita".

PUEDE INTERESARTE Ningún vuelo saldrá este lunes del Aeropuerto de Barajas con destino a Venezuela tras la alerta de Estados Unidos

El régimen muestra con maniobras militares como esta, se prepara para responder a un posible ataque de Estados Unidos. Para Washington, Maduro es oficialmente el terrorista de un narcoestado por estar al frente del cártel de los soles. Pese a ello, Donald Trump sigue abierto al diálogo. Si podemos salvar vidas, hacerlo de forma fácil, bien. Si tenemos que hacerlo por las malas, bien también. Todo ello mientras el despliegue militar sin precedentes de Estados Unidos en el Caribe sigue amenazando con pasar a una nueva fase en Venezuela.