EEUU designa a Nicolás Maduro y al Cartel de los Soles como grupo terrorista

Venezuela ha rechazado la designación como grupo terrorista del "inexistente" Cartel de los Soles

El cartel de los Soles es un grupo integrado principalmente por militares venezolanos desde los años noventa del siglo XX

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado al Cartel de los Soles, organización de la que se conoce muy poco y que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el Gobierno venezolano, como grupo terrorista extranjero (FTO), en un momento marcado por el incremento de la estrategia de presión de la Casa Blanca sobre el Ejecutivo de Nicolás Maduro.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ya anunció el pasado 16 de noviembre que, según el Gobierno de Donald Trump, "existe una base fáctica suficiente" que demuestra que el Cartel de los Soles cumple con las condiciones descritas en la ley de inmigración y nacionalidad que regula la designación de FTOs.

Esa norma establece que una FTO debe ser un grupo extranjero que participe "en actividades terroristas o terrorismo" y que debe "amenazar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos", lo que incluye los ámbitos de defensa, relaciones exteriores o intereses económicos.

Venezuela rechaza la designación como grupo terrorista del "inexistente" Cartel de los Soles

El Gobierno de Venezuela rechazó este lunes que EE.UU. designe como grupo terrorista al que considera "inexistente" Cartel de los Soles y apuntó que la Administración de Donald Trump reedita una "vil mentira" para justificar así una intervención.

A través de un comunicado, la Cancillería venezolana indicó que esta "infame y vil mentira" busca justificar una intervención "ilegítima e ilegal" contra Venezuela "bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen".

¿Qué es el Cartel de los Soles?

Aunque las autoridades estadounidenses aseguran que el Cartel de los Soles (nombre que supuestamente procede de las insignias que lucen los generales) es un grupo integrado principalmente por militares venezolanos desde los años noventa del siglo XX, las averiguaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializaron hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump.

Fue entonces cuando el Departamento de Justicia reconoció formalmente la existencia de este grupo que asegura encabezan el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su titular de Interior, Diosdado Cabello.

La designación del cartel como FTO coincide con la intensificación de la estrategia de presión de Trump sobre Maduro a través de un creciente despliegue militar en el sur del mar Caribe, con el que la Casa Blanca dice que busca combatir el narcotráfico, lo que ha supuesto la destrucción sumaria de en torno a una veintena -de lo que Washington asegura son- narcolanchas y la muerte de 83 de sus ocupantes.