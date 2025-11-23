Ningún vuelo saldrá este lunes de Barajas con destino a Venezuela tras alerta de EEUU

Iberia, TAP, Avianca, Caribbean, GOL y Latam cancelan sus vuelos a Venezuela, mientras que Air Europa "monitoriza la situación"

Ningún vuelo con destino a Venezuela saldrá este lunes, 24 de noviembre, desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, después de la alerta emitida este viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar el país sudamericano y el sur del mar Caribe.

Entre las aerolíneas que han confirmado la suspensión de sus vuelos al país figuran la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam. Iberia, que realiza cinco vuelos semanales a Venezuela -el primero de ellos previsto para este lunes-, fue la primera en acordar la cancelación.

Air Europa, de momento, mantiene los vuelos a Venezuela

Air Europa, que también opera vuelos al país caribeño, no ha procedido aún a la cancelación ya que el primer vuelo previsto es para este próximo martes 25 y un portavoz de la compañía ha explicado a EFE que están "monitorizando la situación".

La autoridad aérea estadounidense instó este pasado viernes a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región", aviso que coincide con el despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

La situación se produce en medio del despliegue militar ordenado por el Ejecutivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en aguas del Caribe próximas a Venezuela para luchar contra el narcotráfico.

La campaña estadounidense se inició en septiembre y, hasta la fecha, ha consistido en bombardear lanchas de civiles presuntamente vinculadas al tráfico de drogas. Estos ataques se han extendido a aguas del Pacífico y dejan hasta el momento más de 80 muertos.