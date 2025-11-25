“No han podido ni podrán jamás con nuestra patria”, insiste el presidente venezolano

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continúa plantando cara a su homólogo en Estados Unidos en plena escalada de las tensiones entre ambos, que se han acentuado además después de que el Gobierno estadounidense, –cumpliendo con su amenaza–, haya incluido al venezolano Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas, declarando al propio Maduro líder de ese grupo.

"Hagan lo que hagan, cómo lo hagan, dónde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles", ha declarado el presidente venezolano después de este movimiento, en un mensaje directo a Donald Trump.

Nicolas Maduro contesta a Estados Unidos

En su programa en la cadena estatal VTV, Nicolás Maduro ha denunciado igualmente “amenazas, guerras psicológicas, políticas (y) diplomáticas", insistiendo, por su parte, en el mantenimiento de la paz: "Seguirá siendo nuestra victoria, lograda a pulso por nuestros propios esfuerzos", ha declarado.

“No han podido ni podrán jamás con nuestra patria”, insiste el líder venezolano, quien anoche lanzó un mensaje a los suyos tratando de animar al núcleo chavista y buscando evitar una desmovilización en las bases.

Sus palabras, concretamente, no solo se han producido apenas 24 horas tras la designación de organización terrorista al Cartel de los Soles, –cuya dirección atribuye Washington a Maduro y otros altos cargos–, sino que además ha tenido lugar en la víspera de la llegada a Trinidad y Tobago del jefe del Estado mayor estadounidense, Dan Caine, así como una semana después de que concluyeran los ejercicios militares conjuntos entre marines y tropas trinitenses en el mar Caribe.

No en vano, ante el despliegue militar norteamericano en la zona, el espacio aéreo, con múltiples cancelaciones tras las advertencias de EEUU, apenas experimenta tránsito.

La Administración de Donald Trump estrecha el cerco sobre Venezuela

Entre tanto, la Administración de Donald Trump, que ha autorizado a la CIA a operar en Venezuela, ha esgrimido el presunto rol del Cártel de los Soles en el tráfico de drogas como una de sus principales bazas para justificar ataques contra supuestas narcolanchas en aguas del Caribe, aunque también los ha extendido al Pacífico oriental, sumando al menos 83 muertos en 21 operaciones en total.

Pese a que Nicolás Maduro no se ha referido al grupo en su intervención, el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, ha reaccionado al anuncio de Washington sobre la organización, que ha calificado de "inexistente", como una "ridícula patraña" para justificar una "intervención ilegítima" en el país.

Al respecto, existe disparidad de opiniones acerca de la existencia o no de esta supuesta organización del narcotráfico, que según algunos expertos carece de jerarquía y no pasaría de una red de corrupción conformada por políticos y altos cargos de las Fuerzas Armadas venezolanas que se beneficiarían de acuerdos puntuales con grupos del narcotráfico.