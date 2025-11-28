El presidente de Estados Unidos: "Era una joven muy respetada y una magnífica persona”

Un afgano que colaboró con la CIA, el supuesto autor del tiroteo en Washington: había planificado el ataque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la muerte de uno de los dos guardias nacionales estadounidenses tiroteados cerca de la Casa Blanca. Se trata de Sarah Beckstrom, de 20 años de edad. Su compañero permanece ingresado grave.

Visiblemente emocionado, el presidente Trump, ha anunciado la muerte de la soldado, que llevaba dos años prestando servicio. Sarah Beckstrom era "una joven muy respetada y una magnífica persona”, ha declarado el mandatario estadounidense en el marco de una conversación a distancia con militares de servicio con motivo del Día de Acción de Gracias.

El magnate republicano ha subrayado que Beckstrom, de 20 años, era "una persona increíble" que "destacaba en todos los sentidos", ha muerto tras ser "brutalmente atacada", en referencia al tiroteo en la víspera llevado a cabo por un ciudadano afgano.

Esta madrugada el cuerpo de la agente de la Guardia Nacional, en medio de la conmoción, todos sus compañeros de la Guardia Nacional han querido rendirle homenaje y acompañar a la familia.

Andrew Wolfe, el otro guardia herido durante el tiroteo, de 24 años, continúa en estado crítico.

El autor de los disparos

El autor de los disparos es un hombre de origen afgano de 29 años, que fue colaborador de Estados Unidos durante la invasión de Afganistán y entró en el país cuando las tropas norteamericanas se retiraron de Kabul.

El presidente Donald Trump ha paralizado el proceso de concesión de asilo a todo ciudadano afgano tras lo ocurrido.

El atacante habría cruzado el país entero para llevar a cabo el ataque. Condujo más de 40 horas con un revólver.

Gente cercana a él, gente de su entorno, ha contado a las autoridades que su trabajo en operaciones encubiertas en Afganistán le habían traumatizado, informa desde Washington Sara Canals.

Aunque no han trascendido detalles, el FBI investiga el ataque como un acto terrorista.