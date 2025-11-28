Wanda Dench envió un SMS por error a Jamal Hinton en 2016; desde entonces celebran juntos el Día de Acción de Gracias

La actriz Amber Heard celebró Acción de Gracias en Madrid: la tradición en EEUU da la vuelta al mundo

Compartir







En tiempos en los que la Navidad recuerda el valor de los lazos humanos, hay relatos que iluminan más que cualquier adorno: este es uno de ellos. La historia de Wanda Dench y Jamal Hinton, una mujer de Arizona y un joven que cursaba el último año de secundaria, comenzó en 2016 con un mensaje SMS enviado por error, un pequeño accidente que transformó por completo sus vidas.

Dench, quien entonces intentaba invitar a uno de sus nietos a la cena de Acción de Gracias, terminó mandando la invitación al número de Hinton, un estudiante de 17 años que no conocía de nada. Tras comprobar mediante fotos que no se trataba de su abuela, Hinton respondió con humor y preguntó si aun así podía unirse a la cena: "¿Todavía podría tener un plato?". Dench, fiel a su espíritu generoso, le abrió las puertas de su hogar sin dudar: "Claro que sí. Eso es lo que hacen las abuelas, dar de comer a todos". Aquella decisión espontánea fue el inicio de una amistad profundamente genuina que sorprendió a a Estados Unidos y se volvió viral, recogen fuentes como 'CNN' y 'Daily Mail'.

PUEDE INTERESARTE Así fue la llegada del abeto que presidirá la Navidad en la Casa Blanca: recibido por Melania Trump y transportado en carruaje

Desde ese primer encuentro, ambos han mantenido la tradición de celebrar el Día de Acción de Gracias juntos cada año, salvo en 2024, el año pasado, cuando Dench no pudo asistir por encontrarse en tratamiento contra un cáncer de mama. Aun así, compartieron la fecha mediante una transmisión en vivo para no romper el vínculo. La mujer vive a dos horas de la casa del joven, pero en aquel momento decidió quedarse en su domicilio debido a la quimioterapia. El compartir aquel momento muestra el significado de una verdadera amistad.

PUEDE INTERESARTE Adiós al tradicional árbol de Navidad: la nueva tendencia que triunfa en varios países de Europa

Lonnie, el marido de Wanda Dench, acogió a Jamal Hinton como un miembro más de la familia hasta su muerte

En su primer encuentro, la presencia de medios y la curiosidad pública no impidieron que se formara una relación cálida y sincera, apoyada también por Lonnie, el marido de Dench, quien hasta su fallecimiento en 2020 por complicaciones del covid19 acogió a Jamal como a un miembro más de la familia. A partir de ese año, las reuniones disminuyeron, pero siguieron honrando la memoria de Lonnie con un lugar simbólico en la mesa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A lo largo de la última década, Dench y Hinton no han compartido solo cenas festivas, sino también duelos, aprendizajes personales y nuevas tradiciones. Durante la pandemia, él y su novia le llevaban comida cuando ella debía aislarse, y con el tiempo incorporaron rituales como las noches de juegos de mesa hasta la madrugada. Incluso han vivido experiencias fuera de la festividad, como cuando ella decidió hacerse su primer tatuaje y Hinton la acompañó. Para ambos, la amistad les ha permitido crecer: Dench afirma haber aprendido a mantenerse abierta a nuevas conexiones, mientras que Hinton reconoce que ha madurado desde aquel adolescente impulsivo de 17 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este año marcó el décimo aniversario de su tradición y, ya recuperada del tratamiento contra el cáncer, Dench volvió a festejar en persona. Una empresa de gisantes muy popular se unió a la ocasión para colaborar y ofrecer un menú completo para la reunión, mientras la familia de Hinton aportó sus propios platos caseros. La celebración tuvo lugar este pasado 27 de noviembre en la casa de la tía de Jamal en Phoenix, donde Dench -por fin y con entusiasmo- conoció personalmente a miembros de la familia de Hinton y pudo agradecerles por haber criado, según sus propias palabras, a una persona tan especial. Fue una reunión llena de significado para ambos, coronada además por una sorpresa que prepararon juntos para sus seres queridos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

A pesar de la fama, ninguno de los dos atribuye su permanencia en el foco mediático a otra cosa que no sea la autenticidad de su vínculo. Ambos, considerados personalidades de internet, insisten en que seguirían reuniéndose cada 'Thanksgiving' aunque el interés público desapareciera. Para Dench, a quien apodan 'la abuela de Acción de Gracias', la experiencia ha sido una bendición inesperada; para Hinton, una extensión de su propia familia. Lo que empezó como un mensaje equivocado se convirtió en un lazo que ha sobrevivido a pérdidas, enfermedades, cambios personales y diez años de vida compartida, demostrando que las conexiones más extraordinarias pueden surgir de los momentos más inesperados.