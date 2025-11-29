El influencer ha fallecido como consecuencia de un paro cardíaco mientras dormía

Dmitry Nuyanzin pretendía engordar rápidamente 25 kilos y perderlos antes de que acabase 2025

Dmitry Nuyanzin, un reconocido influencer y entrenador personal ruso, ha muerto semanas después iniciar un peligroso reto físico con el que pretendía engordar rápidamente 25 kilos y perderlos antes de que acabase 2025.

El influencer, originario de la región de Orenburg, ha fallecido como consecuencia de un paro cardíaco mientras dormía.

Los primeros informes médicos sugieren que el corazón de Dmitry Nuyanzin se paró como consecuencia de la tensión extrema y el sobreesfuerzo que su músculo cardíaco tuvo que realizar para bombear sangre en un cuerpo sometido a una ganancia de peso tan repentina, según publican medios como el Daily Mail y el canal ruso Ostorozhno Novosti.

El reto consistía en ingerir 10.000 calorías diarias

Dmitry Nuyanzin, que contaba con una formación académica sólida tras graduarse en la Escuela de Reserva Olímpica de Orenburg y en la Universidad Nacional de Fitness de San Petersburgo, se propuso ingerir 10.000 calorías diarias, entre cuatro y cinco veces más de lo recomendable para un hombre adulto activo, para subir rápidamente de peso.

Con este reto, buscaba motivar a sus seguidores, a quienes prometía “un cuerpo hermoso” y premios en metálico. Dmitry Nuyanzin les llegó a ofrecer 10.000 rublos (unos 110 euros) por perder un 10% de su peso corporal junto a él.

“Voy a bajar de peso con mis seguidores, ¡así que esto será el doble de emocionante!”, aseguraba en Instagram.

Para ilustrar este proceso, el influencer mostraba en su cuenta de Instagram desayunos compuestos de bollería industrial y pasteles o almuerzos consistentes en dumplings llenos de mayonesa. Para cenar, incluía en su dieta alimentos como hamburguesas, patatas o fritas. Así, en apenas un mes, logró ganar 13 kilos. A medidos de noviembre, ya superaba los 100 kilos.

Dmitry Nuyanzin tuvo malestar días antes de morir

Días antes de morir, el entrenador tuvo que suspender sus rutinas de entrenamiento porque se encontraba mal físicamente. De hecho, comunicó a su entorno más cercano su intención de acudir al médico, una visita que finalmente no se produjo.

Ahora, su muerte ha causado una gran conmoción entre sus seguidores y el mundo del fitness, donde se ha reabierto el debate sobre la peligrosidad de ciertas prácticas marketing agresivo en las redes sociales que ponen en riesgo no solo la salud de quienes lo realizan sino la de los usuarios.