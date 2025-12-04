Las autoridades encontraron un cráneo humano cerca de la orilla de un arroyo entre Geary y El Reno en enero de 1990

Joann Marie Rozelle desapareció el 14 de junio de 1989, cuando tenía 29 años. La joven fue vista por última vez en un parking de Meridian Lanes, una bolera ubicada en Oklahoma City, Estados Unidos. Ahora, 35 años después, han identificado sus restos óseos, según informa ‘People’.

En enero de 1990, las autoridades encontraron un cráneo humano “cerca de la orilla de un arroyo entre Geary y El Reno, dos pequeñas comunidades rurales a lo largo del corredor interestatal I-40, justo al oeste de Oklahoma City". Así lo explican en un comunicado de prensa de Othram, un laboratorio forense especializado en identificación humana a partir de muestras degradadas.

El caso estuvo paralizado hasta 2023

Al principio, los investigadores determinaron que los restos pertenecían a una mujer blanca, de entre 18 y 35 años, que habría muerto hace meses o años. Después, localizaron un pantalón color canela de la marca ‘Chaus’, una camisa de cuello blanco, una gorra estilo béisbol y un anillo de mujer.

Pero el caso se paralizó por el avanzado estado de descomposición y las limitadas capacidades forenses que había en ese momento, recalca el laboratorio. Hasta 2023, cuando surgió la esperanza de poder llegar al final del caso con la incorporación de la biotecnología.

Citaron a los parientes de la víctima para comprobar el ADN

Los científicos pudieron “construir un perfil de ADN completo de la mujer” a través de los restos que se encontraron en 1990 “a pesar de que la evidencia estaba muy degradada”. Un equipo de genealogía genética forense usó ese perfil para “desarrollar nuevas pistas de investigación” mientras buscaban a los parientes de la víctima para realizar pruebas de ADN.

"Esta investigación condujo a la identificación positiva de la mujer, que ahora se sabe que es Joann Marie Rozelle", señala Othram. El hijo de Rozelle la declaró legalmente muerta en 2003.