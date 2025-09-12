El presunto asesino de Charlie Kirk ha sido identificado como Tyler Robinson, de 22 años, de Utah

Tyler Robinson expresó su rechazo a Charlie Kirk en familia y dejó mensajes en los casquillos: "Si lees esto eres gay"

Compartir







El presunto asesino de Charlie Kirk ha sido detenido e identificado como Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah que habría confesado el crimen a su propio padre, un excomisario de policía que le habría entregado. El detenido se enfrenta ahora a la pena de muerte, algo que ha deseado Donald Trump si es declarado culpable.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las imágenes del sospechoso minutos antes del atentado lo muestran cojeando. Lo vemos gracias a una cámara de seguridad. En la mochila lleva desmontada el arma del crimen, un rifle de caza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Pero, ¿qué sabemos, hasta ahora, del asesino de Kirk que acaba de ser detenido? Tiene cierta preparación armamentística. Fue capaz de montar el fusil y alcanzar a su objetivo que estaba a 180 metros de distancia y lo consiguió abatir con un solo disparo. Llama mucho la atención que, al escapar, fuera capaz de saltar desde unos cinco metros de altura.

Tyler Robinson mostró en familia su desagrado por las ideas de Charlie Kirk: "Estaba lleno de odio"

Tras el anuncio de Donald Trump, el gobernador de Utah, Spencer Cox, el principal sospechoso es Tyler Robinson, tal y como apuntaban los medios estadounidenses. "Robinson se puso en contacto con un amigo de la familia, quien se comunicó con la Oficina del Sheriff del Condado de Washington con información de que Robinson les habría confesado o insinuado que había cometido el acto contra Charlie Kirk", ha informado Cox esta misma tarde.

Esta información se transmitió a la Oficina del Sheriff del Condado de Utah y fue revisada por investigadores de la Universidad de Utah Valley. Esta información también se comunicó al FBI”.

"Hey fascista", "Bella Ciao", 'Si lees esto, eres gay, LMAO' mensajes grabados en la munición

A partir de aquí, según Cox, “los investigadores revisaron grabaciones de video de las cámaras de seguridad de la universidad e identificaron a Robinson llegando al campus en un Dodge Challenger gris aproximadamente a las 8:29 a. m. del 10 de septiembre. En el video se le ve con una camiseta marrón lisa, pantalones cortos claros y zapatos claros. Cando fue encontrado por investigadores en el condado el 12 de septiembre, en la madrugada, Robinson iba con ropa que coincidía con las imágenes de vigilancia”.

Según el relato del gobernador de Utah, “los investigadores entrevistaron a un compañero de cuarto que declaró que mostró mensajes de Robinson en Discord indicando la necesidad de recuperar un rifle. Los mensajes también se refieren al grabado de balas y una mención de una mira y que el rifle es único. Los mensajes del contacto Tyler también mencionaron que se había cambiado de ropa”.

Los investigadores descubrieron un rifle envuelto en una toalla de color oscuro, un Mauser de calibre 36: “El rifle tenía una mira montada en la parte superior y los investigadores vieron inscripciones que habían sido grabadas en los casquillos encontrados con el rifle. Las inscripciones en los tres casquillos sin disparar decían, 'hey, fascista, píllalo'. Un segundo casquillo rojo sin disparar, tenía: 'Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao', y un tercer casquillo rojo sin disparar. Si lees esto, eres gay, LMAO”.

"Kirk estaba lleno de odio y lo propagaba"

Robinson se había vuelto más político en los últimos años, según informaron las autoridades. "En la conversación con otro familiar, Robinson mencionó que Charlie Kirk vendría a la UVU. Hablaron sobre por qué no les gustaba y sus puntos de vista", declaró el gobernador. El detenido comentó su desagrado por Charlie Kirk en una cena reciente con su familia, donde mencionó que el conservador vendría a Utah, según informaron las autoridades. El familiar también afirmó que Kirk estaba lleno de odio y lo propagaba.

El padre de Tyler lleva 27 años en el Departamento del Sheriff del Condado de Washington. Su madre, Amber Robinson, trabaja para Intermountain Support Coordination Services, una empresa contratada por el estado de Utah para ayudar a las personas con discapacidad.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, animó a los jóvenes seguidores de Charlie Kirk a resistir el impulso de arremeter violentamente tras su asesinato. “Heredan un país donde la política se siente como ira. Parece que la ira es la única opción”, dijo Cox. El gobernador los instó a centrarse en la persona que, según las autoridades, apretó el gatillo.

“Hay una persona responsable de lo ocurrido, y esa persona está ahora bajo custodia, pronto será acusada y rendirá cuentas”. El gobernador citó publicaciones recientes de Kirk en redes sociales, animando a la gente a tener “una conexión humana con alguien con quien no se está de acuerdo”.

“Su generación tiene la oportunidad de construir una cultura muy diferente a la que sufrimos ahora”, dijo Cox. “No fingiendo que las diferencias no importan, sino aceptando nuestras diferencias y teniendo esas conversaciones difíciles”. El gobernador añadió que personas de todas las tendencias políticas no deberían intentar silenciar el debate.

“Las palabras no son violencia. La violencia es violencia”, indicó.

El tiroteo mortal de Charlie Kirk marca un “punto de inflexión en la historia de Estados Unidos”, declaró el gobernador de Utah, Spencer Cox, comparándolo con la convulsión política y cultural de finales de la década de 1960.

“Creo firmemente que este es un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos”, declaró el gobernador republicano. “La pregunta es: ¿Qué tipo de punto de inflexión? Y ese capítulo aún está por escribirse. ¿Es este el final de un capítulo oscuro de nuestra historia o el comienzo de uno aún más oscuro?”.

“Si observamos los asesinatos políticos reales en este país, de alguien de esta talla, esto se parece mucho a finales de los años 60. Y tener uno tan espantosamente mostrado en cámara, en nuestras manos y bolsillos, no estamos programados como seres humanos, biológica e históricamente; no hemos evolucionado de manera que seamos capaces de procesar ese tipo de imágenes violentas”.

En Utah existe la pena de muerte, y el gobernador del Estado ha anunciado que la pedirán en este caso