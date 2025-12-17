Europa da la bienvenida a la Navidad: el espíritu navideño llega a las capitales europeas

Elementos decorativos, mercadillos y pistas de hielo, son solo algunos de los atractivos turísticos de la temporada navideña en estas ciudades

La ciudades disfrutan de la Navidad incluso en países como Ucrania

En esta época del año y con la Navidad a la vuelta de la esquina, las capitales europeas ya han llenado sus calles de adornos, luces y un gran ambiente navideño. Este 2025, las fiestas llegan con fuerza y ninguna ciudad ha querido quedarse atrás.

En este recorrido de luces y decoración, las ciudades europeas dan la bienvenida a las fiestas y lo muestran por todo lo alto, aprovechando estos días para vestir sus calles de actividades invernales y grandes elementos decorativos en sus monumentos más icónicos.

Londres, Viena y París entre las ciudades más navideñas

La cuenta atrás ha llegado a su fin, ya es Navidad en las capitales europeas y ciudades como Praga se han iluminado para dar la bienvenida a la temporada navideña.

Viena, conocida por sus mercadillos navideños, ya tiene todo listo para ofrecer desde figuritas, hasta la comida y bebida más características del país. Por su parte, Berlín se ha preparado para la ocasión con la puesta en punto de mercadillos y una gran pista de patinaje preparada para disfrutar de esta actividad invernal a ritmo de tecno.

Por otro lado, la Ciudad de la Luz está más brillante que nunca, de la Torre Eiffel, iluminada con motivos navideños, hasta el Arco del Triunfo, pasando por las galerías Lafayette, París se ha engalanado como cada año por estas fiestas.

En Londres, donde no se quedan atrás, se están haciendo tours para ver la decoración de los distintos distritos, un reclamo turístico más para los miles de visitantes que acoge la capital en estas fechas.

Las calles y plazas de Roma parecen sacadas de un cuento, unas 500.000 bombillas LED iluminan la Vía del Corso, las famosas escaleras de la Plaza de España están coronadas por un gran árbol y a la Plaza Navona no le falta detalle.

Los ucranianos, a pesar de las circunstancias, han decorado también sus calles y hogares, no dejando que la guerra apague por completo su espíritu navideño.