Este método permite a familias viajar a otros países sin tener que pagar alojamiento

Navidad, como las vacaciones de verano, son fechas ideales para viajar. Aunque algunos aprovechan estos días para descansar y estar con los más allegados, son muchas las familias que optan por hacer las maletas y desconectar unos días fuera de casa.

Sin embargo, el precio de los alojamientos sigue siendo una barrera para disfrutar de esas vacaciones, y más aún en fechas tan señaladas en las que la demanda es muy alta y los costes para viajar, poco baratos. Por eso, surgen alternativas y modelos como el que sigue Lorenzo Palomares: el intercambio de casas.

Desde hace ocho años, este madrileño emplea sus vacaciones, así como largos periodos de teletrabajo, en viajar a otros países con el alojamiento gratuito, a cambio de dejar a otro huésped su casa de Madrid mientras él está fuera. “Lo hago porque es mucho más barato y no tienes tu casa vacía”, cuenta a la web de Informativos Telecinco.

"Es mucho más cómodo ir a la casa de alguien que a un hotel"

Lorenzo atiende a las preguntas de este medio horas antes de coger un vuelo a China, donde pasará este año las Navidades gracias al modelo del intercambio de casas. “Para mí, que teletrabajo, es mucho más cómodo irme a la casa de alguien que a un hotel. Gracias a este modelo puedo irme una semana, dos o incluso o un mes sin tener que pagar un hotel o un Airbnb que son bastante caros”, sostiene.

El sistema funciona a través de la plataforma HomeExchange. En ella, los usuarios se crean un perfil, publican su casa y ganan puntos hospedando a otros que luego pueden usar para alojarse en diferentes partes del mundo. “En lugar de dinero, son puntos y con ellos puedes pagar la casa de otra persona. Cuando yo estoy en la casa de un señor en China, alguien de Badajoz puede estar en la mía, pero no tiene por qué ser la misma persona”, explica Palomares.

Lorenzo lleva 147 viajes a sus espaldas gracias al intercambio de casas y dice haber estado en 80 países. Georgia, Azerbaiyán, Noruega, Estados Unidos, Japón, Sri Lanka, Emiratos Árabes o Islandia. “Sin este modelo no podría haber viajado por ejemplo un mes a Budapest, hubiera ido solo un fin de semana o cuatro días. Por ejemplo, el año pasado estuve un mes entre Los Ángeles y San Francisco, eso por ejemplo no lo hubiera hecho sin este modelo”, zanja.

Los precios elevados, principal atractivo para las familias

Plataformas como HomeExhange funcionan con una tarifa plana de 175 euros anuales que permiten intercambios ilimitados. Pilar Manrique, portavoz de HomeExchange, destaca el crecimiento que ha tenido el modelo en los últimos años, en especial en fechas como Navidad, gracias, en gran medida a la parte económica. “La situación de inflación, de crisis y la subida de precios ha atraído a mucha gente, pero también por la búsqueda de un turismo más responsable y sostenible, que no recurra a los modelos tradicionales y masivos”, sostiene Manrique.

Navidad, es sin duda una fecha clave para este tipo de plataformas, en la que no paran de crecer las reservas de este tipo. “De cara a las fiestas, ya hay registradas 117.000 pernoctaciones, un 15% más que el año pasado, y esperamos que sea más porque aún hay gente planeando sus vacaciones”, concluye.