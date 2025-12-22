En Stonehenge, los cantos, danzas rituales y la música, son los protagonistas de una celebración de años de tradición

El solsticio de invierno marca el día con el período de luz más corto y la noche más larga del año

El solsticio de invierno, también conocido como pleno invierno, marca el día con el período de luz más corto y la noche más larga del año. Por estas fechas, en monumentos como el de Stonehenge y el Templo de Amón Re en Karnak en Lúxor, en Egipto, se celebra cada año la llegada del invierno.

En la estructura megalítica de Stonehenge, Gran Bretaña, decenas de personas bailan para celebrar este evento estacional mientras que en Egipto, miles de espectadores esperan el momento justo en el que los rayos de sol llegan para atravesar el templo.

Tradiciones que perduran

Stonehenge, construido en el año 3000 a. C., es una estructura megalítica prehistórica ubicada en la llanura de Salisbury, en medio de un complejo de monumentos del Neolítico y la Edad del Bronce. Esta construcción se cree que está alineada con el movimiento del sol durante los solsticios de verano e invierno. Los estudios arqueológicos hablan de que dicho monumento fue específicamente construido para seguir este tipo de acontecimientos relacionados con el sol, las estaciones y la planificación agrícola.

Todos los años alrededor de las 8:06 de la mañana del 21 de diciembre, muchas personas se colocan en el centro de la construcción y celebran este acontecimiento en el que se mezcla la antigua tradición druida junto con un espíritu más moderno en el que los cantos, danzas rituales y la música, son los protagonistas del momento.

La reunión para el solsticio de invierno no es algo meramente estético, ya que también conlleva un gran peso emocional, siendo un momento compartido en el que se conecta con la naturaleza y se disfruta de un ambiente lleno de espiritualidad.

En otros lugares del mundo como el Templo de Amón Re en Karnak en Lúxor, Egipto, también se celebra el solsticio de invierno. En este monumento construido esencialmente bajo las dinastías XVIII y XIX egipcias, miles de personas se reúnen en el lugar para ver alinearse el sol con el eje del antiguo templo, un acontecimiento que carece de tanta celebración como el de Stonehenge, pero que guarda un mismo sentimiento de espiritualidad y admiración por este evento anual.

La noche más larga del año

En todo el hemisferio norte, ayer se vivió la noche más larga del año. Ese día, que cuenta con menos horas de luz, marca la llegada del frío y esto se celebra en distintos lugares del mundo.

El solsticio de invierno ocurre cuando un hemisferio de la Tierra está en su máxima inclinación, situándose lejos del Sol y marcando, de esta manera, el inicio astronómico del invierno en ese hemisferio y el punto donde el Sol alcanza su punto más bajo en el cielo.

Este acontecimiento ocurre cerca del 21 o 22 de diciembre en el hemisferio norte, y alrededor del 20 o 21 de junio en el hemisferio sur, y se asocia con tradiciones antiguas de renacimiento y luz.