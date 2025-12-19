La nieve será la protagonista los próximos días, "incluso en cotas relativamente bajas"

Entra un nuevo frente en España: se esperan cinco centímetros de nieve en 24 horas en la Cordillera Cantábrica

Compartir







El invierno astronómico, que comienza este domingo, traerá a España un "ambiente de pleno invierno", según ha confirmado hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La nieve será la protagonista los próximos días, "incluso en cotas relativamente bajas", como la meseta norte, junto a un acusado descenso térmico, en lo que será la antesala de unas navidades blancas.

La nieve coincidirá con el comienzo de las vacaciones navideñas -desde este viernes para muchos-, y con un incremento de los desplazamientos por carretera y otras vías, que exige extremar la precaución ante la adversidad del tiempo.

"Las fiestas de Navidad llegan con tiempo plenamente invernal: temperaturas bajas, lluvias y nevadas", asegura la Aemet.

"Será recomendable consultar el estado de las carreteras, la nieve podría afectar al tráfico rodado", ha advertido hoy el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

Un inicio de estación plenamente invernal

Será un inicio de estación plenamente invernal. En ciudades como León, Palencia o Ávila las temperaturas mínimas podrán bajar el lunes hasta 4 o 5 grados bajo cero; los valores diurnos serán también muy fríos, por debajo de los 5 grados en la meseta norte. En el Mediterráneo, Valencia o Barcelona no pasarán de 13°.

Según del Campo, los próximos días estarán marcados por la influencia de bajas presiones, con el paso de borrascas y frentes que dejarán lluvias en amplias zonas del país y "nevadas no solo en zonas de montaña, sino también en cotas más bajas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este viernes lloverá en amplias zonas, especialmente en áreas del norte y oeste peninsular, con precipitaciones "abundantes" en el Cantábrico oriental y norte de Extremadura.

La cota de nieve bajará hasta unos 1.200 a 1.400 metros y también descenderán las temperaturas diurnas.

El sábado llegará un nuevo frente a España, con chubascos en buena parte del territorio, localmente fuertes en Baleares, Cataluña y Galicia.

Nevará en las montañas de la mitad norte, desde cotas de unos 800 a 900 metros; "también podrán verse copos en zonas más bajas, especialmente en el entorno de la meseta norte" en áreas próximas a las montañas, según del Campo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El domingo una borrasca dejará precipitaciones en prácticamente todo el país, más abundantes en Galicia, Pirineos y Andalucía. La cota de nieve bajará hasta unos 700-800 metros en el noroeste peninsular.

"Podría nevar en la meseta norte, especialmente en la zona oriental de Castilla y León", ha advertido del Campo. "En el resto del territorio, la cota tampoco estará mucho más alta, en torno a unos 1.000 metros", ha añadido.

El domingo bajan aún más las temperaturas

Además, el domingo bajarán las temperaturas y habrá heladas en el norte y centro peninsular, con ambiente frío también en las horas centrales del día. En buena parte de Castilla y León las temperaturas máximas quedarán por debajo de 6° y en la zona centro por debajo de los 8°.

El lunes seguirán pasando frentes asociados a borrascas; los chubascos podrían ser ese día dispersos y ocasionales en amplias zonas aunque intensos en Galicia, zonas de montaña del sur y, sobre todo, en Baleares y en Cataluña. "Ahí sí localmente podrán ser fuertes", según la Aemet.

Ese día volverá a nevar en zonas de montaña y áreas más bajas; la cota de nieve en las primeras horas se situará en torno a 500-800 metros en el norte y entre 800-1.000 metros en el sur. Tenderá a subir a lo largo del día. Las temperaturas apenas variarán y seguirán siendo muy frías, con valores de hasta cinco grados bajo cero las nocturnas en puntos de Castilla y León.

Fiestas navideñas

De cara a los días siguientes, ya con el comienzo de las fiestas navideñas, el martes es probable que llegue una nueva borrasca con precipitaciones en amplias zonas de la península.

Sin embargo, la cota de nieve podrá ser más alta que en días previos por la entrada de aire atlántico más templado que hará subir de forma "clara" las temperaturas, aunque "será una subida pasajera", según del Campo.

De cara al día de Nochebuena, "lo más probable es que vuelvan a descender las temperaturas, al igual que el día de Navidad"; habría además heladas en el este peninsular, que podrían extenderse a amplias zonas del interior en días posteriores.

En cuanto a precipitaciones, aún con incertidumbre, los días de Nochebuena y Navidad podrían ser lluviosos en zonas del norte, centro y este de la península. También en Baleares, con nevadas en zonas de montaña, sin descartarse en páramos del este peninsular.

En cuanto a Canarias, durante los próximos días soplarán vientos del norte y del nordeste, con intensidad que arrastrarán nubes al norte de las islas, con posibles lluvias en ese sector de las más montañosas, y con temperaturas suaves sin apenas cambios.