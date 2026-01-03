Donald Trump dice que EEUU "se hará cargo" de Venezuela hasta que encuentre un reemplazo aceptable de Maduro

EEUU ataca Venezuela | Donald Trump da detalles en rueda de prensa sobre la detención de Nicolás Maduro: "Vamos a dirigir el país"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que su país se "hará cargo" de la situación en Venezuela hasta se decida por un sustituto aceptable del presidente Nicolás Maduro, capturado esta pasada madrugada junto a su mujer tras un asalto estadounidense a su "fortaleza en el corazón de Caracas" en medio de bombardeos de EEUU contra la capital y alrededores.

"Ya hemos llegado, pero nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada. Así que nos quedaremos, nos vamos a hacer cargo, en esencia, para que la transición sea posible", ha indicado el presidente de EEUU en rueda de prensa.

La rueda de prensa de Trump tras capturar a Maduro

Trump ha descrito un futuro para Venezuela en el que las "enormes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo" se gastarán "miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura que está muy dañada, la infraestructura petrolera, y comenzarán a ganar dinero para el país".

Tras recordar que Maduro está ahora mismo imputado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo, Trump ha confirmado que él y su mujer, la primera dama Cilia Flores, también detenida, serán trasladados a Nueva York desde el 'USS Iwo Jima' donde ambos se encuentran "para enfrentarse a todo el poder de la justicia estadounidense".

La captura de Nicolás Maduro, según Trump

El presidente de EE.UU. ha asegurado que la operación para apresar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, se produjo en "una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas". Donald Trump no ha precisado el nombre de esa "fortaleza" en la capital venezolana ni si se trataba del Palacio de Miraflores, donde se encuentra el despacho presidencial.

Trump aseguró que la acción ha sido "una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos" y que "todas las capacidades militares venezolanas quedaron neutralizadas", durante la acometida, que incluyó ataques desde helicópteros en Caracas y otras regiones circundantes.

"Estaba oscuro, las luces de Caracas estaban en gran parte apagadas gracias a una técnica especializada que conocemos", explicó el mandatario en una rueda de prensa celebrada horas después del operativo en su residencia privada de Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

"Estaba oscuro y era peligroso", insistió Trump, que celebró la valentía de las efectivos militares que realizaron la misión, en la que destacó que "ningún militar estadounidense resultó muerto" y en la que las tropas estadounidenses no "perdieron ni una sola pieza de equipo".

Uno de los helicópteros de EEUU que participó en la captura de Maduro fue alcanzado por fuego venezolano

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, ha explicado que en la operación fue alcanzado uno de los helicópteros militares, pero el aparato pudo regresar a la base. Para facilitar la incursión, la aviación estadounidense atacó las defensas antiaéreas venezolanas para que los helicópteros pudieran entrar en Caracas. Sin embargo, "uno de nuestros aparatos fue alcanzado, pero pudo seguir volando". Caine ha destacado que toda la operación, denominada Operación Resolución Absoluta, duró dos horas y 20 minutos.

Caine ha explicado en rueda de prensa desde Florida que esta primera incursión iniciada en la noche del viernes antecedió a la "fuerza de extracción" que fue la que finalmente capturó y sacó a Maduro de Venezuela. El tripulante más joven tenía 20 años y el más mayor, 49.

En la evacuación, los militares estadounidenses tuvieron que abrir "fuego de autodefensa" frente a las acciones de fuerzas antiaéreas en tierra, según Caine. Los helicópteros llegaron al complejo de Maduro a las 2.00 horas de Caracas y el último salió de Venezuela a las 4.29 horas con destino al 'USS Iwo Jima'.

La labor de los servicios de inteligencia en toda la operación

"Maduro y su esposa, ambos imputados, se entregaron y fueron llevados bajo custodia del Departamento de Justicia con la ayuda de nuestros increíbles militares de una forma profesional y precisa, sin pérdidas de vidas de Estados Unidos y tras apresar a las personas acusadas", ha explicado.

Además, ha destacado la labor de los servicios de inteligencia en toda la operación. "Nuestros equipos de inteligencia aéreos y terrestres han aportado información en tiempo real a la fuerza en tierra para que pudieran desplazarse con seguridad en un entorno complejo sin correr riesgos innecesarios", ha apuntado Caine.

En total participaron 150 aparatos en todo el hemisferio americano que funcionaron basándose en "décadas de experiencia" de lucha contra el "terrorismo" en Oriente Próximo, el suroeste de Asia y en África, según Caine. Caine ha destacado que las fuerzas estadounidenses llevaban meses peparando el ataque, siguiendo a Maduro "para comprender cómo se movía, dónde vivía, adónde viajaba, qué comía, qué vestía,...".

La primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado en Venezuela

Minutos antes de arrancar la rueda de prensa, Donald Trump publicaba en su red social TruthSocial la primera imagen de Nicolás Maduro tras capturarle en Venezuela.

A través de una publicación en la plataforma social, Trump ha compartido la primera imagen del presidente de Venezuela detenido por parte de Estados Unidos. "Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", escribe Trump junto a la imagen.

En la fotografía Maduro sujeta una botella pequeña de agua mineral y permanece de pie junto a un individuo del que solo se aprecia que tiene impresas las iniciales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (la DEA) en el uniforme.

Con un chándal de color gris, el presidente de Venezuela permanece completamente aislado a bordo del avión al llevar unas gafas que le impiden la visión y unos cascos con lo que, también, se le impide la audición.

La captura de Nicolás Maduro en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que el Ejército de EEUU había capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada esta madrugada acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado al país de que ahora mismo el Gobierno venezolano desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama, y exigido inmediatamente al presidente Trump que presenta una "prueba de vida" que confirme, por lo menos, el bienestar del matrimonio.

"Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolas Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama", ha proclamado Rodríguez.

Trump ha realizado el anuncio inicial en su plataforma Truth Social, donde ha indicado que Maduro y su mujer han sido "trasladados fuera del país" después de "un ataque a gran escala" en una operación efectuada junto a las agencias de la ley norteamericanas.

Una "operación brillante", según Trump

En comentarios al New York Times, Trump ha celebrado "una operación brillante" sobre la que dará más información en una rueda de prensa desde su residencia en Palm Beach (Florida) a las 17.00, hora peninsular española.

Horas antes de este anuncio, Estados Unidos ha desencadenado una serie de ataques aéreos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira, en las inmediaciones de la capital venezolana en lo que el Gobierno venezolano, en una primera reacción, ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

El ministro de Defensa de Colombia, Vladimir Padrino, ha confirmado al menos un ataque "disparados con helicópteros de combate" contra el complejo militar de Fuerte Tiuna. Medios locales hablan también de bombardeos contra el cuartel de La Carlota y el aeropuerto de Higuerote, la antena de señales de El Volcán y el Puerto de La Guaira. De momento no hay constancia de víctimas.

La "captura" de Maduro y los ataques de EEUU a Venezuela han terminado por desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre ambos países. Cabe recordar que Trump había ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra las drogas.