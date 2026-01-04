El Régimen de Maduro podría resistir sin él, según los analistas

Marisa Arellano 04 ENE 2026 - 11:09h.

Escenario incierto en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro

Primeras imágenes de Maduro en el Centro de Detención Metropolitana de Nueva York: escoltado por dos agentes y diciendo "feliz año"

Compartir







Es imposible saber a qué atenerse, tras las declaraciones de Donald Trump asegurando que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, estaba trabajando con ellos para llevar una transición que “haga a Venezuela grande de nuevo”. Contrastaba con el mensaje indignado de la vicepresidenta, a primera hora de la mañana, en el que pedía una prueba de vida de Maduro y, sobre todo, con la imagen del Consejo de Defensa Nacional de Venezuela reunido y durante el cual ha exigido la liberación y el retorno de Nicolás Maduro y su mujer a Venezuela.

Muestras de resistencia que hemos visto también de los ministros de Interior, Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen y que controla al Ejército, así como del ministro de Defensa, que ha asegurado que no les van a doblegar. En este sentido, el almirante de flota retirado, Juan Rodríguez Garat, ha asegurado que si el Ejército se muestra leal el régimen puede resistir, aunque ha matizado que un ataque como el que ha realizado Estados Unidos es imposible sin un traidor cercano a Maduro.

Por su parte, el director del Instituto Gutiérrez Mellado, Gustavo Palomares, ha puesto el foco en Diosdado Cabello, como el hombre fuerte capaz de conseguir esa lealtad.

El escenario está pues muy abierto, la situación es de suma inestabilidad y se puede ver a civiles armados por la calle. Y ante este panorama el profesor de Relaciones Internacionales, Miguel Ángel Benedicto, apuesta por un proceso electoral que lleve a una transición en la que los venezolanos puedan decidir su futuro.