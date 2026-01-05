Trump era escéptico sobre derrocar a Maduro, hasta que dejó de serlo

Nicolás Maduro, ante el tribunal de Nueva York: ha sido trasladado junto a su esposa desde prisión para comparecer ante un juez en Manhattan

Seis meses antes de enviar fuerzas estadounidenses para capturar al presidente venezolano, el presidente Trump quería llegar a un acuerdo con Maduro, no sacarlo del poder por la fuerza, asegura en sus páginas el Wall Street Journal, como cuenta en el vídeo Jacobo Pérez Lirón.

El periódico norteamericano ha revelado en sus páginas cómo se habría precipitado la operación relámpago de las fuerzas especiales estadounidenses. Afirman que antes del ataque hubo un tiempo de negociación para ofrecerle un exilio voluntario a Maduro, pero el mandatario venezolano lo rechazó, incluso se burló y Trump decidió pasar a la acción.

Al parecer la intención de Trump era negociar con él beneficios para las petroleras estadounidenses. Llegó a ofrecerle un exilio a él y a su familia, pero su paciencia se agotó hace una semana.

Sabían cuál era su día a día y sus medidas de protección

La Delta Force llevaba meses entrenando una posible intervención militar. La CIA había desplegado en verano a varios agentes para conseguir pistas sobre Maduro. Gracias a un miembro de su equipo sabían cuál era su día a día y sus medidas de protección.

Trump dio la orden ya de noche y arrancó la operación con ataques a bases militares para desactivar las defensas. Los helicópteros estadounidenses llegaron al complejo donde dormían Maduro y su mujer. Entraron, mataron a 32 miembros cubanos de su equipo de seguridad y los sacaron en cuestión de minutos. Al matrimonio ni siquiera le dio tiempo a protegerse en el bunker. De allí, los trasladaron a un buque militar que esperaba en el Caribe, a 160 kilómetros de la costa venezolana.

Trump lo seguía todo desde Florida, junto al secretario de Estado y al de Defensa, en una sala de su mansión de Mar-A-Lago y muy pendientes de lo que se publicaba en redes sociales.

Muchos cubanos fallecieron en la operación

Trump confirmó que “muchos en el otro bando” fallecieron el sábado en la operación para capturar a Nicolás Maduro, incluido “muchos cubanos” que protegían al mandatario detenido durante la madrugada para enfrentar cargos de narcotráfico y corrupción.

Trump lamentó las muertes y reveló que las fuerzas de seguridad que protegían a Maduro sufrieron muchas bajas durante la operación de los Delta Force.

“Muchos cubanos murieron ayer protegiendo a Maduro”, aseguró el mandatario de camino a la Casa Blanca. La seguridad de Maduro estaba compuesta de un alto número de agentes cubanos.