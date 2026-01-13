Daniel Bashandeh, experto en Irán: "El régimen ve su supervivencia en peligro"

David Cacho 13 ENE 2026 - 22:07h.

El régimen islamista ha afrontado numerosas revueltas, pero ninguna así: tan masiva, tan desesperada y que ha decidido reprimir como nunca.

Donald Trump anima a los iraníes a seguir manifestándose y "tomar las instituciones": "La ayuda está en camino"

Daniel Bashandeh, analista político experto en Irán, "el régimen ahora mismo está debilitado, no tiene un poder regional que pueda disuadir, y siente que su supervivencia está en peligro".

Y esta es la diferencia. De la debilidad nace la necesidad de la demostración de fuerza.

La amenaza de Donald Trump

Donald Trump ha establecido una línea roja para atacar el país si es traspasada. "Si matan mucha gente, como han hecho otras veces, van a ser golpeados muy duramente".

Esta promesa es arriesgada, ya sabemos que Trump también lo es. Pero, como los ayatolás, está jugándose mucho. Si no cumple, se verá debilitado. Si cumple, los ataques no pueden ser más que quirúrgicos. Sobre el terreno están descartados. Y hay que apuntar muy bien para que sean eficaces.

Como señala Daniel Bashandeh, "todo cambiaría si la figura del líder fallece, porque en el sistema político iraní ahora mismo no hay liderazgo que ahora mismo pueda suceder al Líder Supremo".

Alí Jamenei se ha negado siempre a cualquier reforma o apertura. Habrá que ver si incluso descabezando al régimen, este sobreviva. En las calles de Irán la sensación es de ahora o nunca.