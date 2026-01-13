El presidente de EEUU ha anunciado que la ayuda está en camino, sin especificar exactamente a qué se refiere

Donald Trump anuncia aranceles del 25% contra todos los países que mantengan relaciones comerciales con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este martes su apoyo a los manifestantes que protestan contra las autoridades en Irán, a los que ha pedido "mantener las protestas y tomar las instituciones", afirmando que "la ayuda está en camino". Las poquísimas imágenes sin censura que llegan desde Irán sugieren que las protestas contra el régimen continúan. También la violenta represión, nunca antes vista en los 47 años de poder de los ayatolás. Los muertos superan ya 2.000, según reconocen algunos funcionarios iraníes a medios internacionales con presencia en el país como la BBC o Reuters. Informa en el vídeo Sara Canals

Esa cifra de muertos puede ser muy superior. El líder supremo iraní achaca las protestas a terroristas y agitadores a las órdenes de Estados Unidos e Israel. En las últimas horas, el presidente Trump ha respaldado las protestas. No solo eso, sino que también insinúa una respuesta de Estados Unidos.

También ha anunciado que la ayuda está en camino, sin especificar exactamente a qué se refiere, y ha instado también a los manifestantes a seguir protestando. Les pide que tomen el control de las instituciones y también que apunten los nombres de los asesinos y abusadores, dice, porque asegura que van a pagar un precio muy caro. Se está viendo a un Donald Trump ambiguo y amenazante y que también cierra la vía diplomática. Ha asegurado que no piensa negociar con los iraníes hasta que no detengan la matanza.

"Patriotas iraníes, ¡sigan protestando! ¡Tomen sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio", ha afirmado el presidente estadounidense en un mensaje en su propia red social.

En este sentido, Trump ha indicado que "la ayuda está en camino", sin especificar más qué tipo de asistencia proveerá Washington a los manifestantes que están protagonizando fuertes protestas en el país desde hace semanas. En todo caso, el mandatario norteamericano ha confirmado que cancela todos los encuentros con dirigentes iraníes "hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes".

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, ha reaccionado al mensaje del estadounidense con una breve publicación en su perfil de X. "Anunciamos los nombres de los principales asesinos del pueblo de Irán: Trump y (Benjamin) Netanyahu", ha manifestado, en referencia también al primer ministro israelí.

"La diplomacia siempre es la primera opción"

Estados Unidos viene mostrando su intención de apoyar las protestas que se están reproduciendo desde hace días en las principales ciudades iraníes. La Casa Blanca afirmó este lunes que "la diplomacia siempre es la primera opción" para Trump, pero que no descarta ninguna alternativa, entre ellas un posible ataque a Irán.

La oleada de protestas en el país centroasiático ha sido duramente reprimida por las fuerzas de seguridad iraníes, que deja centenares de muertos y miles de detenidos, según grupos de Derechos Humanos.