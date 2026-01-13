El azafrán y el pistacho lideran el comercio agroalimentario España-Irán

Las opciones de Donald Trump con Irán: sanciones económicas, devolver internet o ciberataques

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado la aplicación con efecto inmediato de un arancel del 25 por ciento a cualquier país que haga negocios con Irán.

"Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 por ciento en todos los negocios que haga con Estados Unidos de América", ha publicado Trump en su cuenta en la red social de su propiedad Truth Social.

"Esta orden es definitiva y concluyente. Gracias por su atención a esta cuestión", ha remachado Trump en su mensaje.

Trump ha manifestado en los últimos días su intención de apoyar las protestas que se están reproduciendo desde hace días en las principales ciudades iraníes y que según grupos de Derechos Humanos habrían costado ya la vida a más de 600 personas.

El azafrán y el pistacho lideran el comercio agroalimentario España-Irán

España podría verse afectada por el anuncio de Trump ya que existe un comercio entre nuestro país e Irán con el azafrán y el pistacho.

España exportó en 2024 productos agroalimentarios por valor de 16,57 millones de euros a Irán, de los que cuatro millones proceden del negocio de las semillas hortícolas y 3,37 millones de la venta de residuos de la industria alimentaria.

En tercer lugar, se sitúan los 2,14 millones por exportación de gallinas ponedoras vivas; 1,63 millones por venta de productos del pescado y 1,47 millones por el envío de huevos.

Las importaciones en 2024 supusieron una factura de 68,52 millones de euros para España, principalmente por la compra de azafrán (48,4 millones) y 14,9 millones en pistachos.

La mayoría de los pistachos se compran sin cáscara y, de hecho, suponen un desembolso de 11,4 millones de euros por los 3,5 millones de la factura que genera la importación de pistacho con cáscara iraní.