Delcy Rodríguez y María Corina Machado compiten por el favor de Donald Trump

David Cacho 15 ENE 2026 - 16:28h.

Delcy Rodríguez y María Corina Machado usan sus armas para ganarse el favor de Donald Trump

Una de las peculiaridades de Donald Trump es que no se sabe muy bien qué piensa realmente porque cambia de opinión constantemente. Que se lo digan a Delcy Rodríguez y a María Corina Machado.

De las dos ha dicho prácticamente una cosa y la contraria en menos de diez días. A Delcy Rodríguez, poco después de la captura de Maduro, no dudó en amenazarla con enfrentar consecuencias peores que él si no cumplía con los deseos de Estados Unidos. Ahora, después de una llamada telefónica que ha calificado de "excelente", asegura que "es una persona fantástica".

En cuanto a María Corina Machado, desconcertó a todo el planeta diciendo esto de ella en su comparecencia tras la intervención en Venezuela. "Sería muy duro para ella liderar el país, no tiene el apoyo ni los respetos de la gente, es una mujer muy agradable, pero no es respetada".

Marco Rubio y las petroleras apuestan por María Corina Machado

Palabras llenas de desprecio que, según fuentes del entorno del presidente, tendrían que ver con que su ansiado Nobel de la Paz se lo dieran a ella.

Pero Marco Rubio está con María Corina Machado, las petroleras también, y Trump ha decidido recibirla en la Casa Blanca, mencionando incluso la palabra "honor".

Teniendo en cuenta la habilidad política de María Corina Machado, y que en el cara a cara es fácil ganarse a Trump con una actitud aduladora, habrá que estar atentos a los adjetivos que usa con ella para ver si hoy cambia de favorita. Machado estará en la Casa Blanca donde podrá tener algunas respuestas sobre su futuro político, las elecciones o si ella misma tendrá el gesto de entregarle el Nobel. Donald Trump tendrá la última palabra.