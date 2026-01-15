El propio Donald Trump reconoce ante los periodistas que "el mundo está loco".

La jefa de la diplomacia de la Unión, Kaja Kallas: "El mundo está para darse a la bebida"

El propio Donald Trump dice que el mundo está loco. Pero a ver quién le dice a él que está en el centro de todos las crisis internacionales, muchas provocadas por su forma de hacer política y de tomar decisiones, a veces, de manera impulsiva y otras, hay que reconocerlo, estratégica.

Pero lo que es indudable es la pregunta de cuánto contibuye él a esta montaña rusa en que vivimos en la actualidad. Lo notan sus interlocutores y la prensa. Al entrar en el despacho oval la última vez todo el mundo pensaba que el ataque contra Irán era inminente. El presidente había alentado a los iraníes a que siguieran protestando y les prometía que su ayuda estaba en camino. Y, de repente, Trump dio un giro total. "Los asesinatos han parado, las ejecuciones se han detenido". ¿Marcha atrás o estrategia?

Lo mismo con Groenlandia. La Casa Blanca le daba un ultimátum. O con Estados Unidos o con Rusia y China. Y no descartaba la opción militar. Preguntado por una reportera, Trump responde que puede hacer cualquier cosa, como hemos comprobado con Venezuela.

Lo cierto es que ha logrado que estos primeros quince días de 2026 parezcan años. Seguir su ritmo y el de su equipo agota a cualquier negociador.

Los ministros de exteriores de Dinamarca y Groenlancia que ayer se reunieron con Vance y Rubio en Washington comprobaban que no era un buen momento para dejar de fumar.

En una reciente conversación con europarlamentarios, la jefa de la diplomacia de la Unión, Kaja Kallas confesaba que el mundo está para "darse a la bebida".

Y aquí volvemos al escritorio de Trump, con la soprendente presencia de una botella de leche entera. Quiere reintroducirla en las escuelas, e invita a los periodistas a beber un poco a morro.

Al final, estos abandonan la sala donde se decide gran parte de nuestro futuro como quiere Trump, desconcertados.