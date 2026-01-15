En el país apenas son conscientes de lo que está pasando y la "posibilidad inminente de un ataque"

Donald Trump asegura que Irán ha parado "la matanza": "No hay planes de ejecución"

TeheránEl mundo entero se encuentra pendiente de las acciones de Irán y la amenaza directa al gobierno de los ayatolás por parte de Donald Trump.

Tras la explosión de manifestaciones por todo el país contra el gobierno, miles de personas fueron detenidas y cientos asesinadas. El régimen iraní decidió cortar el acceso a Internet y crear así un apagón informativo para que nadie supiese lo que estaba pasando.

Mientras el panorama internacional fija el foco en Irán, en el país apenas son conscientes de lo que está pasando y su magnitud, asegura desde Teherán la corresponsal de Informativos Telecinco Catalina Gómez.

“La mayoría de la población iraní no es consciente de la tensión que hay en el mundo sobre la posibilidad inminente de un ataque” por parte del gobierno de Donald Trump.

Entre los que salieron a la calle para protestar contra la república islámica hay disparidad de opiniones sobre el posible ataque de Estados Unidos.

El Poder Judicial iraní desmiente que el activista Erfan Soltaní haya sido condenado a muerte

La agencia Mizan del Poder Judicial iraní desmintió el jueves que el activista Erfan Soltaní, detenido durante las protestas que han sacudido el país en los últimos días y de cuyo posible ahorcamiento habían alertado organizaciones de derechos humanos fuera del país, haya sido condenado a muerte.

“Soltaní fue detenido durante los disturbios y ha sido acusado de concentración ilegal y de atentar contra la seguridad nacional y de realizar actividades de propaganda contra el sistema y actualmente se encuentra en la prisión central de la ciudad de Karaj”, indicó la agencia.

“En caso de que se comprueban los cargos presentados en contra del acusado, la sentencia establecida en la ley sería de prisión y básicamente una pena de muerte no está prevista para tal delito en la ley”, añadió.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró este miércoles al canal estadounidense Fox News que no existe ningún plan para ahorcar a manifestantes detenidos. "Puedo decir con total confianza que no existe ningún plan de ahorcamiento", dijo.

ONGs alertaron de posible riesgo de ejecución

El pasado lunes la organización Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, se hacía eco de "informes no verificados" que sugerían que al menos un manifestante estaba en riesgo de ejecución.

La ONG agregaba que fuentes próximas a la familia de Soltani, de 26 años, dijeron que había sido arrestado el 8 de enero en Fardis, en el extrarradio de Teherán, y que sus familiares habían sido informados de que había sido sentenciado a muerte y de que la ejecución se produciría el día 14.

La propia organización agregaba que a veces las autoridades iraníes utilizan este tipo de amenazas como medida de presión.

La ONG Hengaw también informó de que la hermana de Erfan Soltani, que es abogada, intentó acceder a la causa a través de canales legales pero las autoridades le han impedido el acceso a la documentación del caso.

Las protestas que comenzaron el pasado 28 de diciembre se convirtieron en escenario de una masacre a partir del día 8, cuando se produjo una represión en todo el país que ha causado un número de muertos aún incierto pero que organizaciones como IHRNGO sitúan en 3.428, con miles de heridos.