El nivel del agua comienza a bajar, pero las autoridades alertan por riesgos de dengue, leptospirosis, entre otras enfermedades infecciosas

Un fuerte temporal de lluvias ha provocado la crecida de ríos con un total de al menos 1.012 fallecidos y 2.500 heridos en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

Las inundaciones que afectan a Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, causadas por un fuerte temporal de lluvias, han causado un total de al menos 1.012 fallecidos; la isla indonesia de Sumatra ha sido la que más ha sufrido el desbordamiento de ríos y los deslizamientos de tierra.

La cifra de fallecidos ha ido en aumento hasta los 502 que suman este lunes y que no se descarta que sigan creciendo, porque también se han incrementado los desaparecidos, pasando de 402 a 508, con 2.500 heridos y unos 550.000 evacuados, según el último balance de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia.

Piden la declaración de desastre nacional en Indonesia

Las lluvias, que han ocasionado el desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra en el archipiélago, han afectado a 1,4 millones de personas especialmente en las provincias de Sumatra Septentrional, Aceh y Sumatra Occidental, en las que viven más de 20 millones. Los afectados relatan cómo viviendas y comercios fueron arrasados por la crecida de los ríos, obligando a familias enteras a improvisar refugios junto a los pocos muros que quedaron en pie.

A pesar de que las inundaciones, vinculadas a las copiosas lluvias provocadas por el monzón y un inusual ciclón tropical que impactó a la isla la semana pasada, han comenzado a ceder en algunas zonas, hay al menos tres subdistritos de la provincia de Aceh, norte de Sumatra, a los que los rescatistas no han podido acceder.

La situación del desastre ha superado a algunos gobiernos locales que, junto a grupos civiles, han solicitado al Gobierno la declaración de desastre nacional, algo que ha sucedido en solo tres ocasiones en las últimas tres décadas, incluida la pandemia de la covid-19 y el tsunami del océano Índico en 2004.

Baja el nivel del agua en Tailandia, pero las autoridades alertan por riesgos de dengue, leptospirosis, entre otras enfermedades

A Indonesia se suma el conteo de daños y víctimas de Tailandia, donde el agua ha retrocedido en los últimos días, con un balance actualizado de 176 muertes, este lunes, y pérdidas multimillonarias en varias provincias del sur.

Las autoridades se centran hoy en las operaciones de limpieza y reconstrucción en las zonas afectadas por fuertes lluvias, especialmente en el sur del país. Una de las zonas más devastadas es la provincia de Songkhla, donde se han registrado 138 del total de víctimas mortales.

El número de afectados por las inundaciones en Sri Lanka ha aumentado, y las autoridades han actualizado el dato de fallecidos a 334 y a 370 el de personas desaparecidas. Las autoridades sanitarias han alertado de un incremento del riesgo de enfermedades infecciosas como el dengue, diarrea y leptospirosis en los próximos días, tras la acumulación de lodo, basuras y depósitos de agua estancada.