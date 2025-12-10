Una cámara colocada junto a la sala en la que se encontraban las joyas grabó la llegada de los ladrones

Detienen a otras cuatro personas relacionadas con el robo de las joyas de la corona francesa en el Museo del Louvre

La comisión del Senado de Francia asegura que los presuntos implicados del robo en el museo del Louvre tuvieron un minuto para escapar del lugar sin ser detectados por la Policía. Un alto cargo asegura que los ladrones “lograron huir” en 30 segundos, por lo que salió con éxito “por los pelos”.

Según revela ‘Le Figaro’, las autoridades podrían haberlos atrapado. "Por muy poquito, los agentes de seguridad o la Policía podrían haber frustrado este robo", señala el director de la Inspección General de Asuntos Culturales de Francia, Noel Corbin.

Una cámara grabó los hechos

Pascal Mignerey, un trabajador del Ministerio de Cultura, ha subrayado que una cámara colocada junto a la sala en la que se encontraban las joyas "grabó perfectamente la llegada de los ladrones, la instalación de la plataforma, su entrada en el balcón y, minutos después, su salida".

"Sin embargo, estas grabaciones no se vieron en directo y cuando se revisaron ya era demasiado tarde y los ladrones habían abandonado el edificio", ha afirmado. Poco después del robo, el Ministerio de Cultura indicó que las joyas son de "bajo valor".

Entre las joyas robadas no ha estado el famoso Regente

Entre las joyas robadas se encuentran: la tiara del ajuar de la reina María Amelia y la reina Hortensia, el collar del ajuar de zafiro de la reina María Amelia y la reina Hortensia, un pendiente de un par del ajuar de zafiro de la reina María Amelia y la reina Hortensia, un collar de esmeraldas del ajuar de María Luisa, un par de pendientes de esmeraldas del ajuar de María Luisa, un broche conocido como broche relicario, la tiara de la emperatriz Eugenia y un gran lazo a modo de broche del corpiño de la emperatriz Eugenia.

A estas habría que añadir la corona de la emperatriz Eugenia, que fue encontrada dañada cerca del Museo del Louvre. Pese a todo, entre las joyas robadas no ha estado el famoso Regente, el diamante más grande de la colección, con un peso de más de 140 quilates.