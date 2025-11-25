La Policía de París ha arrestado al que se cree último integrante del grupo que robó las joyas

Las dos incógnitas que se mantienen abiertas tras el robo en el museo del Louvre de París: quién lo encargo y dónde están las joyas

Compartir







La Policía de Francia ha detenido a otras cuatro personas por el robo en el Museo del Louvre el pasado 19 de octubre. Entre ellas se encuentra el cuarto y último miembro del comando que consiguió llevarse nueve piezas de las joyas de la corona francesa -valoradas en 88 millones de euros- en siete minutos.

La brigada especial contra las pandillas de la Policía de París ha arrestado al que se cree último integrante del grupo que robó las joyas, un viejo conocido para las autoridades. Las otras tres personas detenidas no participaron en el asalto per sí forman parte del círculo de los ladrones.

PUEDE INTERESARTE Las imágenes de los ladrones del Louvre saliendo del museo con las joyas: bajaron por el montacargas con total tranquilidad

Los cuatro detenidos son originarios del municipio Aubervilliers

La fiscal de París, Laure Beccuau, ha afirmado que el supuesto cuarto miembro del grupo ha sido acusado de “robo organizado y conspiración para delinquir”. Según recoge ‘Le Parisien’, los cuatro arrestados, por participar en el bautizado como 'robo del siglo' por la prensa francesa, son originarios del municipio parisino de Aubervilliers. Las detenciones de este martes se han realizado en el departamento de Mayenne, en la zona oeste de Francia.

El pasado 19 de octubre, las cámaras de seguridad mostraron cómo un grupo de cuatro hombres llevó a cabo el audaz robo a través de una plataforma elevadora montada en un camión mediante la cual accedieron a la Galería Apolo, donde forzaron dos vitrinas que contenían estas joyas.