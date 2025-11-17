Alberto Rosa 17 NOV 2025 - 19:56h.

Los jóvenes colaron en una bolsa de la compra un marco de Lego y su retrato enrollado

Detienen a dos sospechosos por el robo en el museo del Louvre de París

La seguridad del Museo del Louvre ha vuelto a generar debate después de que, tan solo un mes después del sonado robo de las joyas de la Corona de la Galería Apolo, dos jóvenes influencers hayan conseguido esquivar las medidas de protección para colgar una foto de ambos en la misma sala en la que se puede ver la Mona Lisa.

Los autores de esta acción son dos jóvenes belgas, Neal y Senne, conocidos por realizar bromas y publicarlas en las redes sociales ante sus más de 40.000 seguidores. Los influencers acudieron a la pinacoteca con una bolsa de compras en la que llevaban enrollado un retrato de ambos y un marco de Lego que lograron pasar los controles de seguridad sin que nadie tomara medidas.

Después colgaron su propia obra de arte en la pared, cerca del cuadro más famoso del mundo. En concreto, pusieron su peculiar retrato al lado del cuadro 'Flora', de Paris Bordonne, una obra de En TikTok acumulan más de 30.000 visitas. “Con piezas grandes es imposible pasar la seguridad”, explicaron en el vídeo. A una hora de que cerrara el museo, montaron el lienzo con las piezas de Lego dentro de la bolsa de la compra que llevaban para no levantar sospechas.

Tras varios intentos consiguieron colgar el cuadro. “Tenemos solo 30 segundos para conseguirlo; vamos a poner nuestro cuadro en la misma habitación que el de la Mona Lisa”, explicaron. “Colgamos el lienzo rápidamente. Era imposible ponerlo en la pared junto a la Mona Lisa, hay demasiados guardias, pero está en la misma sala”, dijeron celebrando la hazaña.

No es la primera vez que protagonizan una acción como esta. Ya lo hicieron en el Museo de Bellas Artes de Gante en Bélgica. La actuación de estos ha vuelto a encender el debate sobre si las obras que alberga el museo más grande del mundo están debidamente protegidas.

Un mes del robo de película en el Louvre

El pasado 19 de octubre, cuatro ladrones lograron robar las joyas de la Corona de la Galería Apolo. Aún no se han recuperado y siete sospechosos han sido arrestados, dos de ellos acusados de “robo organizado” y “asociación ilícita”.

El valor del botín con el que han huido los ladrones es tan alto que las autoridades ni si quiera se han atrevido a ponerle una cifra. A las 9:30 de la mañana, cuando el museo del Louvre ya llevaba media hora abierto, cuatro individuos llegan en moto a la fachada lateral que da al río Sena. Allí, hay instalado un montacargas por unas obras de renovación, lo que aprovechan los cuatro ladrones para subir al primer piso, rompen la ventana y se cuelan en la galería de Apolo.

Armados con motosierras, amenazan a los agentes de la sala y perforan las vitrinas de las joyas de Napoleón Bonaparte, Napoleón III y la emperatriz Eugenia de Montijo. Tras el robo, el Ministerio de Cultura especificó las joyas sustraídas, un total de nueve piezas de las que consiguieron llevarse ocho con más de 300 diamantes y 56 esmeraldas.