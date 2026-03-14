Redacción Madrid Europa Press 14 MAR 2026 - 19:50h.

Los diferentes cuerpos de seguridad llevan años buscando completar el acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018

"Si no protegen a los que protegemos, mal Estado de Derecho llamamos", ha lamentado el portavoz de Juntos PolGC, Alfredo Perdiguero

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MadridPolicías nacionales y guardias civiles se han manifestado este 14 de marzo en Madrid exigiendo una jubilación digna, equiparación salarial y también que les concedan ser "profesión de riesgo".

La protesta, encabezada por la asociación Juntos POLGC y en la que han participado unas 1.500 personas, según la Delegación de Gobierno, ha recalcado que el Ejecutivo ignora sus peticiones de equiparación salarial con respecto a otras policías autonómicas.

Los diferentes cuerpos de seguridad llevan años buscando completar el acuerdo que quedó firmado en 2018 por el entonces Gobierno del Partido Popular con sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles en esa materia.

"Tenemos una equiparación salarial que el ministro del Interior no contempla cuando se firmó el acuerdo con el PP en 2018. Estamos pidiendo por la pérdida de autoridad que el año pasado agredieron a 16.000 compañeros en toda España. Y si no protegen a los que protegemos, mal Estado de Derecho llamamos", ha manifestado el portavoz de Juntos POLGC, Alfredo Perdiguero.

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Desde la asociación manifiestan que no quieren ser "policías de segunda" y que se sienten discriminados "a nivel jurídico y a nivel institucional" al no ser considerado su trabajo como "profesión de riesgo" por parte de la Unión Europea.

En comparativa, los Mossos d'Esquadra, la Policía Foral de Navarra, la Ertzaintza y los Bomberos sí son consideradas profesiones de riesgo en España.

"No nos defienden ni cuando nos asesinan", en alusión a los guardias civiles de Barbate

"Si las entidades del Gobierno que deben defendernos no lo hacen ni cuando nos asesinan, qué esperamos estando vivos", ha insistido Perdiguero en alusión a la falta de medios de Guardia Civil y en referencia a los compañeros asesinados en Barbate (Cádiz) por una narcolancha en febrero de 2024.

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Igualmente, Perdiguero ha criticado la falta de atención del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, hacia la situación de los miembros de estos cuerpos una vez que se jubilan, los cuales se quejan de haber visto mermado su poder adquisitivo.

Igualmente, policías y guardias civiles han puesto el foco en que al final quienes sufren las consecuencias de sus malas condiciones laborales son los ciudadanos.

Por ello reclaman una mayor dotación presupuestaria para ser más efectivos tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil y ofrecer más seguridad en la calle. Además, argumentan que no están recibiendo las "herramientas para trabajar" necesarias.